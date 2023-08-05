https://ria.ru/20230805/zapret-1888360658.html

Протоиерей прокомментировал запрет русского языка и православия на Украине

Протоиерей прокомментировал запрет русского языка и православия на Украине - РИА Новости, 05.08.2023

Протоиерей прокомментировал запрет русского языка и православия на Украине

Настоятель храма мученицы Татианы при Московском государственном университете (МГУ) им. М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский назвал "сатанинским... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T16:20

2023-08-05T16:20

2023-08-05T16:20

украина

владимир вигилянский

владимир зеленский

ситуация вокруг упц

россия

петр порошенко

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Настоятель храма мученицы Татианы при Московском государственном университете (МГУ) им. М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский назвал "сатанинским замыслом" желание украинский властей лишить своих граждан русского языка, православной веры и "сломать хребет нации". "Предыдущий президент Украины Петр Порошенко провозгласил три принципа той реформы, которую нужно произвести - "Армия. Язык. Вера". Это абсолютно сатанинский замысел - изменить язык и веру и сломать хребет нации", - сказал настоятель храма мученицы Татианы при Московском государственном университете (МГУ) им. М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24" Протоиерей подчеркнул, что 80% населения Украины говорило до майдана на русском языке. Порошенко до своего президентского срока не знал украинского языка, так же как и нынешний президент Владимир Зеленский. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230804/yazyk-1888130455.html

https://ria.ru/20230724/kirgiziya-1885909359.html

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украина, владимир вигилянский, владимир зеленский, ситуация вокруг упц, россия, петр порошенко