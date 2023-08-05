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Протоиерей прокомментировал запрет русского языка и православия на Украине - РИА Новости, 05.08.2023
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16:20 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/zapret-1888360658.html
Протоиерей прокомментировал запрет русского языка и православия на Украине
Протоиерей прокомментировал запрет русского языка и православия на Украине - РИА Новости, 05.08.2023
Протоиерей прокомментировал запрет русского языка и православия на Украине
Настоятель храма мученицы Татианы при Московском государственном университете (МГУ) им. М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский назвал "сатанинским... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T16:20
2023-08-05T16:20
украина
владимир вигилянский
владимир зеленский
ситуация вокруг упц
россия
петр порошенко
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Настоятель храма мученицы Татианы при Московском государственном университете (МГУ) им. М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский назвал "сатанинским замыслом" желание украинский властей лишить своих граждан русского языка, православной веры и "сломать хребет нации". "Предыдущий президент Украины Петр Порошенко провозгласил три принципа той реформы, которую нужно произвести - "Армия. Язык. Вера". Это абсолютно сатанинский замысел - изменить язык и веру и сломать хребет нации", - сказал настоятель храма мученицы Татианы при Московском государственном университете (МГУ) им. М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24" Протоиерей подчеркнул, что 80% населения Украины говорило до майдана на русском языке. Порошенко до своего президентского срока не знал украинского языка, так же как и нынешний президент Владимир Зеленский. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230804/yazyk-1888130455.html
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украина, владимир вигилянский, владимир зеленский, ситуация вокруг упц, россия, петр порошенко
Украина, Владимир Вигилянский, Владимир Зеленский, Ситуация вокруг УПЦ, Россия, Петр Порошенко
Протоиерей прокомментировал запрет русского языка и православия на Украине

Протоиерей назвал запрет русского языка и православия на Украине сатанинским замыслом

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНастоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М.В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский
Настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М.В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М.В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Настоятель храма мученицы Татианы при Московском государственном университете (МГУ) им. М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский назвал "сатанинским замыслом" желание украинский властей лишить своих граждан русского языка, православной веры и "сломать хребет нации".
«
"Предыдущий президент Украины Петр Порошенко провозгласил три принципа той реформы, которую нужно произвести - "Армия. Язык. Вера". Это абсолютно сатанинский замысел - изменить язык и веру и сломать хребет нации", - сказал настоятель храма мученицы Татианы при Московском государственном университете (МГУ) им. М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24"
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
На сайт Зеленского просят добавить крымско-татарский язык вместо русского
4 августа, 11:14
Протоиерей подчеркнул, что 80% населения Украины говорило до майдана на русском языке. Порошенко до своего президентского срока не знал украинского языка, так же как и нынешний президент Владимир Зеленский.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Президент Киргизии заявил, что русский язык в стране не дискриминируют
24 июля, 10:59
 
УкраинаВладимир ВигилянскийВладимир ЗеленскийСитуация вокруг УПЦРоссияПетр Порошенко
 
 
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