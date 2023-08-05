https://ria.ru/20230805/vzryvy-1888401342.html

В центре Донецка прогремело несколько взрывов

В центре Донецка прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 05.08.2023

В центре Донецка прогремело несколько взрывов

Несколько взрывов раздалось в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T22:20

2023-08-05T22:20

2023-08-05T22:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

украина

вооруженные силы украины

пво

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Несколько взрывов раздалось в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Вечером в субботу в центре Донецка раздалось несколько залпов ПВО, потом взрывы от "входящих" снарядов, либо от осколков ракет, сбитых ПВО. Пострадали ли какие-то объекты, пока неизвестно.

https://ria.ru/20230805/germaniya-1888353835.html

донецк

украина

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, украина, вооруженные силы украины, пво