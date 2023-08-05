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В центре Донецка прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 05.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 05.08.2023 (обновлено: 22:21 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/vzryvy-1888401342.html
В центре Донецка прогремело несколько взрывов
В центре Донецка прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 05.08.2023
В центре Донецка прогремело несколько взрывов
Несколько взрывов раздалось в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T22:20
2023-08-05T22:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
украина
вооруженные силы украины
пво
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Несколько взрывов раздалось в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Вечером в субботу в центре Донецка раздалось несколько залпов ПВО, потом взрывы от "входящих" снарядов, либо от осколков ракет, сбитых ПВО. Пострадали ли какие-то объекты, пока неизвестно.
https://ria.ru/20230805/germaniya-1888353835.html
донецк
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Наталья Макарова
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в мире, донецк, украина, вооруженные силы украины, пво
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины, ПВО
В центре Донецка прогремело несколько взрывов

В Донецке раздались залпы ПВО и взрывы от входящих снарядов или от осколков сбитых ракет

© РИА Новости / Давид НарманияСитуация в Донецке
Ситуация в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Ситуация в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Несколько взрывов раздалось в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером в субботу в центре Донецка раздалось несколько залпов ПВО, потом взрывы от "входящих" снарядов, либо от осколков ракет, сбитых ПВО.
Пострадали ли какие-то объекты, пока неизвестно.
Солдат спецподразделения Украины устанавливает немецкую противотанковую мину направленного действия DM22 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкУкраинаВооруженные силы УкраиныПВО
 
 
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