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В Хмельницкой области Украины сообщили о повторных взрывах
В Хмельницкой области Украины сообщили о повторных взрывах - РИА Новости, 05.08.2023
В Хмельницкой области Украины сообщили о повторных взрывах
Повторные взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины, сообщили в субботу областной государственной администрации. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T20:07
2023-08-05T20:07
2023-08-05T20:07
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хмельницкая область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Повторные взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины, сообщили в субботу областной государственной администрации. "Снова слышны взрывы в Хмельницкой области. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении администрации, опубликованном в телеграм-канале. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях. В городе Староконстантинов были слышны взрывы возле военного аэродрома. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, хмельницкая область, вооруженные силы рф, украина
В мире, Хмельницкая область, Вооруженные силы РФ, Украина
В Хмельницкой области Украины сообщили о повторных взрывах
Власти Хмельницкой области Украины сообщили о повторных взрывах