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СМИ сообщили о взрывах в районе военного аэродрома на Украине

СМИ сообщили о взрывах в районе военного аэродрома на Украине - РИА Новости, 05.08.2023

СМИ сообщили о взрывах в районе военного аэродрома на Украине

Несколько взрывов прогремело в районе города Староконстантинова Хмельницкой области, где расположен аэродром украинских войск, сообщает издание "Страна.ua" в... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T19:52

2023-08-05T19:52

2023-08-05T21:07

специальная военная операция на украине

украина

хмельницкая область

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Несколько взрывов прогремело в районе города Староконстантинова Хмельницкой области, где расположен аэродром украинских войск, сообщает издание "Страна.ua" в телеграм-канале издания."Еще несколько взрывов слышат жители Староконстантинова, где расположен военный аэродром", — говорится в сообщении.Ранее в субботу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

хмельницкая область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, хмельницкая область, в мире, вооруженные силы рф