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СМИ сообщили о взрывах в районе военного аэродрома на Украине
СМИ сообщили о взрывах в районе военного аэродрома на Украине - РИА Новости, 05.08.2023
СМИ сообщили о взрывах в районе военного аэродрома на Украине
Несколько взрывов прогремело в районе города Староконстантинова Хмельницкой области, где расположен аэродром украинских войск, сообщает издание "Страна.ua" в... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T19:52
2023-08-05T19:52
2023-08-05T21:07
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Несколько взрывов прогремело в районе города Староконстантинова Хмельницкой области, где расположен аэродром украинских войск, сообщает издание "Страна.ua" в телеграм-канале издания."Еще несколько взрывов слышат жители Староконстантинова, где расположен военный аэродром", — говорится в сообщении.Ранее в субботу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, хмельницкая область, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкая область, В мире, Вооруженные силы РФ
СМИ сообщили о взрывах в районе военного аэродрома на Украине
"Страна.ua": в районе военного аэродрома на западе Украины прогремело несколько взрывов