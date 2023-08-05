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СМИ сообщили о взрывах в районе военного аэродрома на Украине - РИА Новости, 05.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:52 05.08.2023 (обновлено: 21:07 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/vzryvy-1888386445.html
СМИ сообщили о взрывах в районе военного аэродрома на Украине
СМИ сообщили о взрывах в районе военного аэродрома на Украине - РИА Новости, 05.08.2023
СМИ сообщили о взрывах в районе военного аэродрома на Украине
Несколько взрывов прогремело в районе города Староконстантинова Хмельницкой области, где расположен аэродром украинских войск, сообщает издание "Страна.ua" в... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T19:52
2023-08-05T21:07
специальная военная операция на украине
украина
хмельницкая область
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Несколько взрывов прогремело в районе города Староконстантинова Хмельницкой области, где расположен аэродром украинских войск, сообщает издание "Страна.ua" в телеграм-канале издания.&quot;Еще несколько взрывов слышат жители Староконстантинова, где расположен военный аэродром&quot;, — говорится в сообщении.Ранее в субботу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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украина, хмельницкая область, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкая область, В мире, Вооруженные силы РФ
СМИ сообщили о взрывах в районе военного аэродрома на Украине

"Страна.ua": в районе военного аэродрома на западе Украины прогремело несколько взрывов

CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / У небі Волині тренується авіація Повітряних Сил ЗС УкраїниСамолеты Су-24МР и Су-24М украинских ВВС
Самолеты Су-24МР и Су-24М украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / У небі Волині тренується авіація Повітряних Сил ЗС України
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Несколько взрывов прогремело в районе города Староконстантинова Хмельницкой области, где расположен аэродром украинских войск, сообщает издание "Страна.ua" в телеграм-канале издания.
«

"Еще несколько взрывов слышат жители Староконстантинова, где расположен военный аэродром", — говорится в сообщении.

Ранее в субботу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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