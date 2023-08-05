https://ria.ru/20230805/vzryvy-1888382922.html
СМИ сообщили о взрывах в трех украинских областях
СМИ сообщили о взрывах в трех украинских областях - РИА Новости, 05.08.2023
СМИ сообщили о взрывах в трех украинских областях
Взрыв прогремел в Киевской области, передает агентство "Укринформ". РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T19:20
2023-08-05T19:20
2023-08-05T20:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Взрыв прогремел в Киевской области, передает агентство "Укринформ"."Прозвучал взрыв в Киевской области", — говорится в сообщении в Telegram-канале.Позднее украинское издание "Страна.ua" заявило о взрывах в Житомирской и Хмельницкой областях. В частности, по данным СМИ, произошло несколько детонаций в районе военного аэродрома в Староконстантинове. Власти Хмельницкой области подтвердили сообщения СМИ. Там также заявили о повторных взрывах на территории региона.Ранее по всей Украине объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала мост через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230805/udar-1888379165.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киевская область, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Хмельницкая область
СМИ сообщили о взрывах в трех украинских областях
В Киевской, Хмельницкой и Житомирской областях Украины произошли взрывы