Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о взрывах в трех украинских областях - РИА Новости, 05.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:20 05.08.2023 (обновлено: 20:33 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/vzryvy-1888382922.html
СМИ сообщили о взрывах в трех украинских областях
СМИ сообщили о взрывах в трех украинских областях - РИА Новости, 05.08.2023
СМИ сообщили о взрывах в трех украинских областях
Взрыв прогремел в Киевской области, передает агентство "Укринформ". РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T19:20
2023-08-05T20:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киевская область
хмельницкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:151:2500:1557_1920x0_80_0_0_5a369ad6beab47b895d19a6be32cfe50.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Взрыв прогремел в Киевской области, передает агентство "Укринформ".&quot;Прозвучал взрыв в Киевской области&quot;, — говорится в сообщении в Telegram-канале.Позднее украинское издание "Страна.ua" заявило о взрывах в Житомирской и Хмельницкой областях. В частности, по данным СМИ, произошло несколько детонаций в районе военного аэродрома в Староконстантинове. Власти Хмельницкой области подтвердили сообщения СМИ. Там также заявили о повторных взрывах на территории региона.Ранее по всей Украине объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала мост через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230805/udar-1888379165.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
киевская область
хмельницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_113:0:2388:1706_1920x0_80_0_0_f011df58d077f248ce86eefca7c5019a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киевская область, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Хмельницкая область
СМИ сообщили о взрывах в трех украинских областях

В Киевской, Хмельницкой и Житомирской областях Украины произошли взрывы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Взрыв прогремел в Киевской области, передает агентство "Укринформ".
«

"Прозвучал взрыв в Киевской области", — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Позднее украинское издание "Страна.ua" заявило о взрывах в Житомирской и Хмельницкой областях. В частности, по данным СМИ, произошло несколько детонаций в районе военного аэродрома в Староконстантинове.
Власти Хмельницкой области подтвердили сообщения СМИ. Там также заявили о повторных взрывах на территории региона.
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
"Все исчезнет". Зеленского предупредили о разрушительном ударе по Киеву
Вчера, 18:52
Ранее по всей Украине объявили воздушную тревогу.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.
Украина вновь атаковала мост через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевская областьХмельницкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала