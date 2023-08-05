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В Крыму не могут подтвердить информацию о взрывах у Крымского моста

В Крыму не могут подтвердить информацию о взрывах у Крымского моста - РИА Новости, 05.08.2023

В Крыму не могут подтвердить информацию о взрывах у Крымского моста

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале заявил, что не может подтвердить информацию о взрывах в районе Крымского моста. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T00:26

2023-08-05T00:26

2023-08-05T00:32

происшествия

республика крым

крымский мост

олег крючков

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале заявил, что не может подтвердить информацию о взрывах в районе Крымского моста."Информацию в сети о взрывах подтвердить не могу", - написал Крючков.Он отметил, что в случае чрезвычайных ситуаций информация будет дана незамедлительно. Крючков также напомнил, что сигнал "Тревога" в районе Крымского моста из-за угрозы атаки объявляется не первый раз, иногда два, три раза в день."Просим не нагнетать. Работают все службы", - добавил он.

https://ria.ru/20230805/vzryvy-1888298423.html

республика крым

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происшествия, республика крым, крымский мост, олег крючков