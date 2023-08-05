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В Крыму не могут подтвердить информацию о взрывах у Крымского моста - РИА Новости, 05.08.2023
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00:26 05.08.2023 (обновлено: 00:32 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/vzryvy-1888298719.html
В Крыму не могут подтвердить информацию о взрывах у Крымского моста
В Крыму не могут подтвердить информацию о взрывах у Крымского моста - РИА Новости, 05.08.2023
В Крыму не могут подтвердить информацию о взрывах у Крымского моста
Советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале заявил, что не может подтвердить информацию о взрывах в районе Крымского моста. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T00:26
2023-08-05T00:32
происшествия
республика крым
крымский мост
олег крючков
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале заявил, что не может подтвердить информацию о взрывах в районе Крымского моста.&quot;Информацию в сети о взрывах подтвердить не могу&quot;, - написал Крючков.Он отметил, что в случае чрезвычайных ситуаций информация будет дана незамедлительно. Крючков также напомнил, что сигнал "Тревога" в районе Крымского моста из-за угрозы атаки объявляется не первый раз, иногда два, три раза в день."Просим не нагнетать. Работают все службы", - добавил он.
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происшествия, республика крым, крымский мост, олег крючков
Происшествия, Республика Крым, Крымский мост, Олег Крючков
В Крыму не могут подтвердить информацию о взрывах у Крымского моста

Советник главы Крыма заявил, что не может подтвердить данные о взрывах у Крымского моста

© Фото : Maxar TechnologiesКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Фото : Maxar Technologies
Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале заявил, что не может подтвердить информацию о взрывах в районе Крымского моста.
«

"Информацию в сети о взрывах подтвердить не могу", - написал Крючков.

Он отметил, что в случае чрезвычайных ситуаций информация будет дана незамедлительно. Крючков также напомнил, что сигнал "Тревога" в районе Крымского моста из-за угрозы атаки объявляется не первый раз, иногда два, три раза в день.
"Просим не нагнетать. Работают все службы", - добавил он.
Херсон - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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ПроисшествияРеспублика КрымКрымский мостОлег Крючков
 
 
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