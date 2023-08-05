https://ria.ru/20230805/vsu-1888372659.html

"Не спрятаться". В США рассказали, как Россия устроила кошмар генералам ВСУ

"Не спрятаться". В США рассказали, как Россия устроила кошмар генералам ВСУ - РИА Новости, 05.08.2023

"Не спрятаться". В США рассказали, как Россия устроила кошмар генералам ВСУ

Российские системы спутниковой разведки и наведения не позволяют ВСУ спрятаться от артиллерийских ударов, заявил бывший советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T17:49

2023-08-05T17:49

2023-08-05T17:49

политика

вооруженные силы украины

украина

россия

министерство обороны сша

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские системы спутниковой разведки и наведения не позволяют ВСУ спрятаться от артиллерийских ударов, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Джексону Хинклу."Вы больше не сможете спрятаться. <…> Все, что происходит и в Восточной, и в Западной Украине, отслеживается россиянами с помощью спутников. <…> У них есть целый арсенал оружия, с помощью которого они могут наносить удары по ВСУ", — напомнил эксперт.Офицер также указал на то, что эти системы наблюдения не зависят от погодных условий, а также превосходят американские аналоги благодаря их интегрированности.Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российская разведка быстро находит и уничтожает места, где украинцы ремонтируют танки, поэтому Киев вынужден отправлять поврежденную технику на восстановление в Польшу. Это занимает много времени и существенно подрывает боеспособность ВСУ на передовой.

https://ria.ru/20230805/vsu-1888352164.html

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политика, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны сша