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СМИ: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за катастрофы на Запорожье - РИА Новости, 05.08.2023
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15:03 05.08.2023 (обновлено: 15:37 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/vsu-1888352164.html
СМИ: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за катастрофы на Запорожье
СМИ: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за катастрофы на Запорожье - РИА Новости, 05.08.2023
СМИ: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за катастрофы на Запорожье
Президент Украины Владимир Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома россиянами наступающих сил ВСУ, пишет обозреватель издания The War Zone Говард РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T15:03
2023-08-05T15:37
политика
украина
сша
владимир зеленский
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома россиянами наступающих сил ВСУ, пишет обозреватель издания The War Zone Говард Альтман.&quot;Несмотря на поставки Украине оружия на миллиарды долларов и подготовку военных в учебных лагерях США и НАТО, прогресс в контрнаступлении был скромным. Теперь Киев меняет тактику&quot;, — указано в материале.По словам автора, резкое изменение планов командования ВСУ — это четкий сигнал странам Североатлантического альянса, что мечты о широкомасштабном ударе по России потерпели крах. Теперь украинский генералитет откажется от губительных попыток продвижения по минным полям и ограничится артиллерийскими обстрелами, резюмировал Альтман.Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированные танки Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения ВСУ провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
https://ria.ru/20230804/vsu-1888276730.html
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политика, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Политика, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за катастрофы на Запорожье

The War Zone: ВСУ провалили контрнаступление и перешли к тактике позиционных артобстрелов

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома россиянами наступающих сил ВСУ, пишет обозреватель издания The War Zone Говард Альтман.
«

"Несмотря на поставки Украине оружия на миллиарды долларов и подготовку военных в учебных лагерях США и НАТО, прогресс в контрнаступлении был скромным. Теперь Киев меняет тактику", — указано в материале.

По словам автора, резкое изменение планов командования ВСУ — это четкий сигнал странам Североатлантического альянса, что мечты о широкомасштабном ударе по России потерпели крах. Теперь украинский генералитет откажется от губительных попыток продвижения по минным полям и ограничится артиллерийскими обстрелами, резюмировал Альтман.
Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированные танки Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения ВСУ провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
Расчет самоходного миномета Нона-СВК - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Идут на запад. В США рассказали, что Россия устроила ВСУ на фронте
4 августа, 19:30
 
ПолитикаУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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