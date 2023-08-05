В МИД Молдавии прокомментировали сроки вступления страны в ЕС
Попеску: переговоры о вступлении Молдавии в ЕС в этом году не начнутся
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Молдавия не успеет до конца нынешнего года начать переговоры о вступлении в Европейский союз, заявил в субботу вице-премьер, глава молдавского МИД Нику Попеску.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение.
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"Наша цель - добиться значительного прогресса во внедрении девяти рекомендаций Европейской комиссии, чтобы в октябре этого года Европейская комиссия могла рекомендовать государствам-членам Евросоюза начать переговоры о присоединении Молдавии к ЕС. Но сами переговоры в этом году не начнутся. Наши партнеры должны получить "зеленый свет", подготовиться. А мы уже подготовились" , - сказал Попеску в видеообращении, которое он опубликовал в своем телеграм-канале.
Глава молдавской дипломатии отметил, что у Кишинева уже составлен список из 600 чиновников, которые уже входят в рабочие группы по подготовке Молдавии к вступлению в ЕС.
В настоящий момент, по информации МИД Молдавии, Кишинев отчитался о трех выполненных условиях для вхождения в ЕС.
Ранее Попеску заявлял, что одним из приоритетов министерства под его руководством является экономическая дипломатия. Это стало особенно актуально с февраля прошлого года, после того, как Молдавия лишилась доступа к традиционным рынкам сбыта на востоке, поскольку были нарушены логистические цепочки через Украину.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.