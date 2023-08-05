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В МИД Молдавии прокомментировали сроки вступления страны в ЕС - РИА Новости, 05.08.2023
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15:45 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/vstuplenie-1888356924.html
В МИД Молдавии прокомментировали сроки вступления страны в ЕС
В МИД Молдавии прокомментировали сроки вступления страны в ЕС - РИА Новости, 05.08.2023
В МИД Молдавии прокомментировали сроки вступления страны в ЕС
Молдавия не успеет до конца нынешнего года начать переговоры о вступлении в Европейский союз, заявил в субботу вице-премьер, глава молдавского МИД Нику Попеску. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T15:45
2023-08-05T15:45
в мире
молдавия
майя санду
евросоюз
еврокомиссия
снг
кишинев
украина
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Молдавия не успеет до конца нынешнего года начать переговоры о вступлении в Европейский союз, заявил в субботу вице-премьер, глава молдавского МИД Нику Попеску. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение. "Наша цель - добиться значительного прогресса во внедрении девяти рекомендаций Европейской комиссии, чтобы в октябре этого года Европейская комиссия могла рекомендовать государствам-членам Евросоюза начать переговоры о присоединении Молдавии к ЕС. Но сами переговоры в этом году не начнутся. Наши партнеры должны получить "зеленый свет", подготовиться. А мы уже подготовились" , - сказал Попеску в видеообращении, которое он опубликовал в своем телеграм-канале. Глава молдавской дипломатии отметил, что у Кишинева уже составлен список из 600 чиновников, которые уже входят в рабочие группы по подготовке Молдавии к вступлению в ЕС. В настоящий момент, по информации МИД Молдавии, Кишинев отчитался о трех выполненных условиях для вхождения в ЕС. Ранее Попеску заявлял, что одним из приоритетов министерства под его руководством является экономическая дипломатия. Это стало особенно актуально с февраля прошлого года, после того, как Молдавия лишилась доступа к традиционным рынкам сбыта на востоке, поскольку были нарушены логистические цепочки через Украину. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230804/uklonisty-1888295806.html
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в мире, молдавия, майя санду, евросоюз, еврокомиссия, снг, кишинев, украина
В мире, Молдавия, Майя Санду, Евросоюз, Еврокомиссия, СНГ, Кишинев, Украина
В МИД Молдавии прокомментировали сроки вступления страны в ЕС

Попеску: переговоры о вступлении Молдавии в ЕС в этом году не начнутся

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Молдавия не успеет до конца нынешнего года начать переговоры о вступлении в Европейский союз, заявил в субботу вице-премьер, глава молдавского МИД Нику Попеску.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение.
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"Наша цель - добиться значительного прогресса во внедрении девяти рекомендаций Европейской комиссии, чтобы в октябре этого года Европейская комиссия могла рекомендовать государствам-членам Евросоюза начать переговоры о присоединении Молдавии к ЕС. Но сами переговоры в этом году не начнутся. Наши партнеры должны получить "зеленый свет", подготовиться. А мы уже подготовились" , - сказал Попеску в видеообращении, которое он опубликовал в своем телеграм-канале.
Глава молдавской дипломатии отметил, что у Кишинева уже составлен список из 600 чиновников, которые уже входят в рабочие группы по подготовке Молдавии к вступлению в ЕС.
В настоящий момент, по информации МИД Молдавии, Кишинев отчитался о трех выполненных условиях для вхождения в ЕС.
Ранее Попеску заявлял, что одним из приоритетов министерства под его руководством является экономическая дипломатия. Это стало особенно актуально с февраля прошлого года, после того, как Молдавия лишилась доступа к традиционным рынкам сбыта на востоке, поскольку были нарушены логистические цепочки через Украину.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
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