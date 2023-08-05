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В Молдавии хотят заменить урок мира на урок евроинтеграции 1 сентября - РИА Новости, 05.08.2023
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20:36 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/urok-1888392058.html
В Молдавии хотят заменить урок мира на урок евроинтеграции 1 сентября
В Молдавии хотят заменить урок мира на урок евроинтеграции 1 сентября - РИА Новости, 05.08.2023
В Молдавии хотят заменить урок мира на урок евроинтеграции 1 сентября
Первого сентября в школах Молдавии вместо традиционного урока мира будет предложен урок, посвященный европейской интеграции, заявил в Кишиневе министр... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T20:36
2023-08-05T20:36
в мире
молдавия
майя санду
евросоюз
еврокомиссия
кишинев
брюссель
снг
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Первого сентября в школах Молдавии вместо традиционного урока мира будет предложен урок, посвященный европейской интеграции, заявил в Кишиневе министр образования республики Дан Перчун. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение. "Мы провели встречу с нашими коллегами из управления общего образования, чтобы поработать над предложением по учебному проекту на 1 сентября. Выбранная тема - европейская интеграция Молдавии. Учитывая, что мы получили статус-кандидата, у нас есть определенные ожидания в евроинтеграционных процессах, мы считаем целесообразным обратиться к этой теме 1 сентября", - сказал Перчун в видеообращении, которое он разместил в социальных сетях. Глава молдавского Минобразования также подчеркнул, что к середине августа ведомство подготовит план мероприятий, посвященных европейской интеграции, которые должны пройдут в учебных заведениях республики. Ранее глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что республика не успеет до конца этого года начать переговоры по вступлению ЕС. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230630/shakhmaty-1881505167.html
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в мире, молдавия, майя санду, евросоюз, еврокомиссия, кишинев, брюссель, снг
В мире, Молдавия, Майя Санду, Евросоюз, Еврокомиссия, Кишинев, Брюссель, СНГ
В Молдавии хотят заменить урок мира на урок евроинтеграции 1 сентября

Правительство Молдавии хочет заменить урок мира на урок евроинтеграции 1 сентября

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Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Первого сентября в школах Молдавии вместо традиционного урока мира будет предложен урок, посвященный европейской интеграции, заявил в Кишиневе министр образования республики Дан Перчун.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение.
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"Мы провели встречу с нашими коллегами из управления общего образования, чтобы поработать над предложением по учебному проекту на 1 сентября. Выбранная тема - европейская интеграция Молдавии. Учитывая, что мы получили статус-кандидата, у нас есть определенные ожидания в евроинтеграционных процессах, мы считаем целесообразным обратиться к этой теме 1 сентября", - сказал Перчун в видеообращении, которое он разместил в социальных сетях.
Глава молдавского Минобразования также подчеркнул, что к середине августа ведомство подготовит план мероприятий, посвященных европейской интеграции, которые должны пройдут в учебных заведениях республики.
Ранее глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что республика не успеет до конца этого года начать переговоры по вступлению ЕС.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
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В миреМолдавияМайя СандуЕвросоюзЕврокомиссияКишиневБрюссельСНГ
 
 
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