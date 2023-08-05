https://ria.ru/20230805/ukraina-1888331287.html

Украина стала полигоном, заявил сдавшийся в плен военный ВСУ

Украина стала полигоном, заявил сдавшийся в плен военный ВСУ - РИА Новости, 05.08.2023

Украина стала полигоном, заявил сдавшийся в плен военный ВСУ

Украина давно превратилась в полигон для испытания западного оружия в боевых условиях, считает сдавшийся в плен в ДНР украинец Александр Негир. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T11:50

2023-08-05T11:50

2023-08-05T11:50

специальная военная операция на украине

украина

киев

россия

энтони блинкен

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украина давно превратилась в полигон для испытания западного оружия в боевых условиях, считает сдавшийся в плен в ДНР украинец Александр Негир. Мужчине 43 года, он был призван в украинскую армию из Сумской области: военкомат не остановил даже целый ряд заболеваний - язва желудка, черепно-мозговая травма, близорукость. "У меня были справки, а сейчас не знаю, есть они или нет, потому что они резко "пропадают". Все в основном становятся "годными", - рассказал Негир РИА Новости. Он пытался в военкомате объяснить, что имеет проблемы со здоровьем, но его признали ограниченно пригодным и заверили, что Негир будет только охранять "освобождённые" в ходе контрнаступления территории и стоять на блокпостах. "Меня обманули", - признаётся он. Офицеры о попытках и целях украинского контрнаступления им ничего не объясняли - всю информацию приходилось получать только из украинского телевидения и интернета, рассказал он. "Так, в интернете читал, а командиры нам ничего не объясняли", - говорит он. По его предположению, украинским войскам не хватает военных, поэтому забирают всех подряд, а нежелающих служить успокаивают, что стрелять не придётся. "Уже инвалидов начали брать, там дядьки по 55-57 (лет) есть… В основном у нас все пожилые, какие из них вояки?" - рассказал он. Отделение Негира практически без подготовки бросили в наступление в южной части ДНР, там они провели ночь в лесопосадке и утром сдались российским военным. "Я просто считаю, что Запад использует Украину для испытания своего вооружения, потому что больше в боевых условиях он его нигде не испытывал. Подбитой техники очень много, именно западной", - рассказал мужчина. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887156858.html

https://ria.ru/20230805/plennyy-1888306846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, россия, энтони блинкен, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире