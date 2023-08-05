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Украина вряд ли сможет восстановить ядерный арсенал, заявили в Киеве - РИА Новости, 05.08.2023
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11:35 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/ukraina-1888330351.html
Украина вряд ли сможет восстановить ядерный арсенал, заявили в Киеве
Украина вряд ли сможет восстановить ядерный арсенал, заявили в Киеве - РИА Новости, 05.08.2023
Украина вряд ли сможет восстановить ядерный арсенал, заявили в Киеве
Украина вряд ли сможет восстановить тот ядерный арсенал, который был ранее на территории страны, заявил секретарь нацбезопасности и обороны (СНБО) страны... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T11:35
2023-08-05T11:35
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
алексей данилов
алексей арестович
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украина вряд ли сможет восстановить тот ядерный арсенал, который был ранее на территории страны, заявил секретарь нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, чьи слова приводит издание "Страна.ua" в телеграм-канале. "То, что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно его восстановить. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны, – это сложная вещь", - приводит слова Данилова издание. Он отметил, что есть страны, которые сами не обладают ядерным оружием, однако им его предоставляют страны-члены НАТО. "Будет ли это работать в нашем случае, я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и тяжелая работа", - заявил чиновник. В апреле бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина может создать ядерное оружие меньше чем за год. В июне 2022 года экс-глава МИД, экс-министр обороны Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский утверждал, что Запад имеет право поставить Украине ядерное оружие. Позднее, уже в августе, представитель российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Александр Трофимов сообщил, что обретение Киевом ядерного оружия нарушило бы обязательства Украины по ДНЯО и грубейшим образом подорвало бы режим нераспространения ядерного оружия. При этом замглавы делегации РФ на этой Обзорной конференции Андрей Белоусов отмечал, что обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума несостоятельны - его "правовой фундамент" был подорван задолго до 2014 года. После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность. В феврале 2022 года Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. Тогда он говорил, что если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение". В марте этого года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине может привести к катастрофе и противоречит постулату о недопустимости ядерной войны. Он подчеркнул, что "Россия, со своей стороны, сохраняет полную приверженность данному заявлению и в соответствии с его содержанием убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием".
https://ria.ru/20230804/garantii-1888202690.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, алексей данилов, алексей арестович , совет национальной безопасности и обороны украины, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Алексей Арестович , Совет национальной безопасности и обороны Украины, НАТО
Украина вряд ли сможет восстановить ядерный арсенал, заявили в Киеве

Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев вряд ли сможет восстановить ядерный арсенал

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украина вряд ли сможет восстановить тот ядерный арсенал, который был ранее на территории страны, заявил секретарь нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, чьи слова приводит издание "Страна.ua" в телеграм-канале.
"То, что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно его восстановить. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны, – это сложная вещь", - приводит слова Данилова издание.
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Он отметил, что есть страны, которые сами не обладают ядерным оружием, однако им его предоставляют страны-члены НАТО. "Будет ли это работать в нашем случае, я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и тяжелая работа", - заявил чиновник.
В апреле бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина может создать ядерное оружие меньше чем за год.
В июне 2022 года экс-глава МИД, экс-министр обороны Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский утверждал, что Запад имеет право поставить Украине ядерное оружие. Позднее, уже в августе, представитель российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Александр Трофимов сообщил, что обретение Киевом ядерного оружия нарушило бы обязательства Украины по ДНЯО и грубейшим образом подорвало бы режим нераспространения ядерного оружия. При этом замглавы делегации РФ на этой Обзорной конференции Андрей Белоусов отмечал, что обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума несостоятельны - его "правовой фундамент" был подорван задолго до 2014 года.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
В феврале 2022 года Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. Тогда он говорил, что если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".
В марте этого года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине может привести к катастрофе и противоречит постулату о недопустимости ядерной войны. Он подчеркнул, что "Россия, со своей стороны, сохраняет полную приверженность данному заявлению и в соответствии с его содержанием убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием".
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В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийАлексей ДаниловАлексей АрестовичСовет национальной безопасности и обороны УкраиныНАТО
 
 
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