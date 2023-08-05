https://ria.ru/20230805/ukraina-1887744481.html

От рабства до "черной трансплантологии". Как Украина торгует людьми

От рабства до "черной трансплантологии". Как Украина торгует людьми - РИА Новости, 05.08.2023

От рабства до "черной трансплантологии". Как Украина торгует людьми

Киевские власти наконец обратили внимание на проблему торговли людьми, хотя ситуация давно вышла из-под контроля. Российские политики указывают на фактически... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T08:00

2023-08-05T08:00

2023-08-05T08:03

украина

мария захарова

анна кузнецова

оон

европол

интерпол

киев

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Дмитрий Ильин. Киевские власти наконец обратили внимание на проблему торговли людьми, хотя ситуация давно вышла из-под контроля. Российские политики указывают на фактически легализованную "черную трансплантологию". Тревожатся и западные партнеры.Молчание властиНациональная полиция Украины (НПУ) выпустила обращение. "Трудовая и сексуальная эксплуатация, использование женщин в суррогатном материнстве, продажа детей, переправка завербованных украинцев за границу для вовлечения в преступную деятельность и принудительное попрошайничество — эти преступления постоянно находятся в фокусе полицейских", — говорится в документе.Сотрудники нацполиции участвуют в общеевропейских операциях, в работе координационных штабов и групп Европола и Интерпола, проводят совместные расследования. Эффективно противодействовать торговле людьми можно, объединив усилия государственных институтов и неправительственных организаций, подчеркивают в НПУ. А проблема эта сверхактуальна.Давняя тенденцияТорговля людьми на Украине развернулась сразу после распада СССР. Тому способствовали общая криминализация общества, обнищание населения, незрелость государственных институтов, коррупция и даже географическое положение."Украина — страна происхождения, транзита и назначения торговли людьми с 1990-х, — отмечали авторы обзора USAID (американского агентства по общественному развитию). — Мужчины, женщины и дети продаются для принудительного труда и попрошайничества, сексуальной и других форм эксплуатации".Власти бездействовали десятилетиями. Особенно много жертв было среди наиболее уязвимых слоев населения, которых государство никак не защищало. После политического кризиса 2014-го ситуация лишь усугубилась. В Европе и Центральной Азии Украина занимает четвертое место по распространенности так называемого современного рабства, свидетельствуют данные международной правозащитной организации Walk Free.Согласно глобальному индексу рабства (GSI), почти 600 тысяч украинцев пострадали от торговцев людьми. Показатель — 12,8/1000, то есть на тысячу жителей — тринадцать. Это 11-е место в мире. Для сравнения: в контролируемом "Талибаном"* Афганистане примерно столько же же, а, скажем, в Бельгии — 1,0/1000.Конечно, к методологии подсчетов немало вопросов. Но то, что эта проблема на Украине чрезвычайно острая, бесспорно.Недостаточные усилияВ Госдепартаменте США отмечают, что киевский режим предпринимает определенные усилия в нужном направлении: расширяет сотрудничество с европейцами, ведет работу с населением. "Однако правительство не достигло минимальных стандартов в нескольких ключевых областях, — утверждают американцы. — Власти преследовали и осудили не всех торговцев людьми, и большинству удалось избежать тюремного заключения".В частности, в 2022-м возбудили 70 дел — меньше, чем в 2021-м (222). К ответственности привлекли 70 подозреваемых — против 101 годом ранее. "Многие судьи недооценивали тяжесть преступлений, <…> мягкие приговоры ослабили сдерживание, неадекватно отражали характер преступления, создали опасения по поводу безопасности и подорвали более широкие усилия по борьбе с торговлей людьми", — констатируют в Госдепе.Правительство Украины ратифицировало несколько документов ООН, однако в области уголовного правосудия есть несколько критических пробелов, отмечает Walk Free. "Некоторым торговцам людьми были назначены мягкие наказания в виде штрафов и испытательного срока, которых недостаточно для сдерживания будущих правонарушителей. Хотя специализированное полицейское подразделение по борьбе с торговлей людьми существует, там недостаточно ресурсов", — подчеркивают правозащитники.Обострение из-за конфликтаВ ООН тоже обеспокоены ситуацией, однако с поправкой на вооруженный конфликт. Авторы профильного доклада, подготовленного в октябре 2022-го, в частности, напоминали, что примерно 90% беженцев — это женщины и дети, которые подвергаются высокому риску стать жертвами не только трудовой, но и сексуальной эксплуатации. "Спрос на порнографические материалы с изображением украинских женщин увеличился на 600%, а на эскортные услуги — на 200 процентов", — указывается в документе."Многие криминальные сети базируются в странах, граничащих с Украиной. Приток беженцев сыграл им на руку", — констатировали в ООН. Дополнительный фактор — то, что в стране проживало немало людей без гражданства. Среди них — порядка 60% цыгане, женщины и дети без документов. Они совершенно беззащитны перед преступниками.По югославскому сценариюИ есть еще одно бедствие — "черная трансплантология", то есть торговля человеческими органами. Как отметила в конце июля вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, обороты в этой сфере на украинской территории достигают двух миллиардов долларов в год. "Именно Украина сегодня — страна №1 на черном рынке органов", — уверена она.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тоже говорила, что Украина превращается "в один из мировых хабов черной трансплантологии". Причем основные выгодоприобретатели — в первую очередь страны Запада. "И ведь сценарий был отработан на Югославии. Все органы, которые изымались у тех, кто погибал тогда, шли в обеспечение нужд и потребностей как раз западников", — подчеркивала она.Киевский режим фактически расплачивается собственными гражданами за западную помощь. Кроме того, немало на Украине сделано и для максимального упрощения "работы" трансплантологов и торговцев людьми с юридической точки зрения.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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украина, мария захарова, анна кузнецова, оон, европол, интерпол, киев