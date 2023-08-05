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В Псковской области поставили российский рекорд по изготовлению ухи - РИА Новости, 05.08.2023
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14:54 05.08.2023 (обновлено: 15:14 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/ukha-1888351108.html
В Псковской области поставили российский рекорд по изготовлению ухи
В Псковской области поставили российский рекорд по изготовлению ухи - РИА Новости, 05.08.2023
В Псковской области поставили российский рекорд по изготовлению ухи
Участники фестиваля "Наше море" в Гдове Псковской области установили всероссийский рекорд по приготовлению ухи, сообщили РИА Новости в Театрально-концертной... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T14:54
2023-08-05T15:14
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Участники фестиваля "Наше море" в Гдове Псковской области установили всероссийский рекорд по приготовлению ухи, сообщили РИА Новости в Театрально-концертной дирекции региона. "Сварили четыре тысячи литров. Это примерно 14-16 тысяч порций", — рассказали собеседники агентства. Диплом организаторам вручил представитель Книги рекордов России. Уточняется, что варить блюдо начали еще накануне. В его состав вошли разные виды рыб, обитающих в Чудском озере. Всего для приготовления ухи использовалось около одной тонны рыбы. Также организаторы заготовили пять кубов дров. Фестиваль "Наше море" в Гдове посвящен 700-летию с момента первого упоминания города в летописи.
https://ria.ru/20230530/kukhnya-1874225174.html
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В Псковской области поставили российский рекорд по изготовлению ухи

На фестивале в Псковской области поставили российский рекорд по изготовлению ухи

© Театрально-концертная дирекция Псковской областиПриготовление ухи на фестивале "Наше море" в Гдове. Кадр видео
Приготовление ухи на фестивале Наше море в Гдове. Кадр видео
© Театрально-концертная дирекция Псковской области
Приготовление ухи на фестивале "Наше море" в Гдове. Кадр видео
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Участники фестиваля "Наше море" в Гдове Псковской области установили всероссийский рекорд по приготовлению ухи, сообщили РИА Новости в Театрально-концертной дирекции региона.
"Сварили четыре тысячи литров. Это примерно 14-16 тысяч порций", — рассказали собеседники агентства.
Диплом организаторам вручил представитель Книги рекордов России.
Уточняется, что варить блюдо начали еще накануне. В его состав вошли разные виды рыб, обитающих в Чудском озере. Всего для приготовления ухи использовалось около одной тонны рыбы. Также организаторы заготовили пять кубов дров.
Фестиваль "Наше море" в Гдове посвящен 700-летию с момента первого упоминания города в летописи.
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