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В Псковской области поставили российский рекорд по изготовлению ухи

В Псковской области поставили российский рекорд по изготовлению ухи - РИА Новости, 05.08.2023

В Псковской области поставили российский рекорд по изготовлению ухи

Участники фестиваля "Наше море" в Гдове Псковской области установили всероссийский рекорд по приготовлению ухи, сообщили РИА Новости в Театрально-концертной... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T14:54

2023-08-05T14:54

2023-08-05T15:14

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Участники фестиваля "Наше море" в Гдове Псковской области установили всероссийский рекорд по приготовлению ухи, сообщили РИА Новости в Театрально-концертной дирекции региона. "Сварили четыре тысячи литров. Это примерно 14-16 тысяч порций", — рассказали собеседники агентства. Диплом организаторам вручил представитель Книги рекордов России. Уточняется, что варить блюдо начали еще накануне. В его состав вошли разные виды рыб, обитающих в Чудском озере. Всего для приготовления ухи использовалось около одной тонны рыбы. Также организаторы заготовили пять кубов дров. Фестиваль "Наше море" в Гдове посвящен 700-летию с момента первого упоминания города в летописи.

https://ria.ru/20230530/kukhnya-1874225174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

псковская область, россия