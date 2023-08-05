https://ria.ru/20230805/udar-1888334020.html

Медведев прокомментировал атаку беспилотника на российский танкер

Медведев прокомментировал атаку беспилотника на российский танкер - РИА Новости, 05.08.2023

Медведев прокомментировал атаку беспилотника на российский танкер

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал попадание украинского дрона по российскому танкеру "Сиг" в Керченском проливе, заявив, что... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T12:15

2023-08-05T12:15

2023-08-05T12:24

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

украина

политика

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал попадание украинского дрона по российскому танкеру "Сиг" в Керченском проливе, заявив, что Украине мало ударов по Одессе, Измаилу, они понимают только жестокость и силу.В Росморречфлоте ранее сообщили, что с российского танкера "Сиг" ведется откачка воды, судно на плаву, оно получило пробоину в районе машинного отделения в южной части Керченского пролива в результате, предположительно, атаки морского дрона. В Росморречфлоте уточнили, что поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в пролив."Ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу. Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу ...", - написал Медведев в своем телеграм-канале.По его словам, если Киев хочет устроить экологическую катастрофу в Чёрном море, он должен получить её по той части, которая скоро отойдет от него Польше."Это будет для них окончательное решение по зерновой сделке", - добавил он.

https://ria.ru/20230805/bespilotnik-1888333679.html

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, вооруженные силы украины, украина, политика