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Медведев прокомментировал атаку беспилотника на российский танкер - РИА Новости, 05.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 05.08.2023 (обновлено: 12:24 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/udar-1888334020.html
Медведев прокомментировал атаку беспилотника на российский танкер
Медведев прокомментировал атаку беспилотника на российский танкер - РИА Новости, 05.08.2023
Медведев прокомментировал атаку беспилотника на российский танкер
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал попадание украинского дрона по российскому танкеру "Сиг" в Керченском проливе, заявив, что... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T12:15
2023-08-05T12:24
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
украина
политика
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал попадание украинского дрона по российскому танкеру "Сиг" в Керченском проливе, заявив, что Украине мало ударов по Одессе, Измаилу, они понимают только жестокость и силу.В Росморречфлоте ранее сообщили, что с российского танкера "Сиг" ведется откачка воды, судно на плаву, оно получило пробоину в районе машинного отделения в южной части Керченского пролива в результате, предположительно, атаки морского дрона. В Росморречфлоте уточнили, что поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в пролив."Ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу. Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу ...", - написал Медведев в своем телеграм-канале.По его словам, если Киев хочет устроить экологическую катастрофу в Чёрном море, он должен получить её по той части, которая скоро отойдет от него Польше."Это будет для них окончательное решение по зерновой сделке", - добавил он.
https://ria.ru/20230805/bespilotnik-1888333679.html
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дмитрий медведев, вооруженные силы украины, украина, политика
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, Украина, Политика
Медведев прокомментировал атаку беспилотника на российский танкер

Медведев после атаки на российский танкер заявил, что ВСУ мало ударов по Одессе и Измаилу

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал попадание украинского дрона по российскому танкеру "Сиг" в Керченском проливе, заявив, что Украине мало ударов по Одессе, Измаилу, они понимают только жестокость и силу.
В Росморречфлоте ранее сообщили, что с российского танкера "Сиг" ведется откачка воды, судно на плаву, оно получило пробоину в районе машинного отделения в южной части Керченского пролива в результате, предположительно, атаки морского дрона. В Росморречфлоте уточнили, что поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в пролив.
"Ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу. Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу ...", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
По его словам, если Киев хочет устроить экологическую катастрофу в Чёрном море, он должен получить её по той части, которая скоро отойдет от него Польше.
"Это будет для них окончательное решение по зерновой сделке", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевВооруженные силы УкраиныУкраинаПолитика
 
 
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