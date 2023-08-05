Медведев прокомментировал атаку беспилотника на российский танкер
Медведев после атаки на российский танкер заявил, что ВСУ мало ударов по Одессе и Измаилу
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал попадание украинского дрона по российскому танкеру "Сиг" в Керченском проливе, заявив, что Украине мало ударов по Одессе, Измаилу, они понимают только жестокость и силу.
В Росморречфлоте ранее сообщили, что с российского танкера "Сиг" ведется откачка воды, судно на плаву, оно получило пробоину в районе машинного отделения в южной части Керченского пролива в результате, предположительно, атаки морского дрона. В Росморречфлоте уточнили, что поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в пролив.
"Ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу. Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу ...", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
По его словам, если Киев хочет устроить экологическую катастрофу в Чёрном море, он должен получить её по той части, которая скоро отойдет от него Польше.
"Это будет для них окончательное решение по зерновой сделке", - добавил он.