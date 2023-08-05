https://ria.ru/20230805/udar-1888328755.html

"Москва не впечатлена". СМИ рассказали, какой удар Путин нанес по НАТО

"Москва не впечатлена". СМИ рассказали, какой удар Путин нанес по НАТО - РИА Новости, 05.08.2023

"Москва не впечатлена". СМИ рассказали, какой удар Путин нанес по НАТО

Военно-морские учения российского флота "Океанский щит — 2023" показали, что Североатлантический альянс не обладает полным контролем над Балтийским морем,... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T11:09

2023-08-05T11:09

2023-08-05T15:31

балтийское море

москва

россия

нато

в мире

сша

балтийский флот вмф россии

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Военно-морские учения российского флота "Океанский щит — 2023" показали, что Североатлантический альянс не обладает полным контролем над Балтийским морем, разрушив идею "озера НАТО", пишет военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS."Агрессивный альянс "пошутил", заявив, что Балтийское море — это якобы "озеро НАТО". И хотя можно предположить, что члены возглавляемого США блока плохо разбираются в географии, что вполне объясняет, как они могли забыть о российских прибрежных зонах в Прибалтике, Москва не преминула напомнить НАТО, что подобные утверждения — не более чем самообман и фантазии", — говорится в материале.По мнению эксперта, после расширения НАТО многие на Западе с гордостью заявили, что Балтийское море, очень важный для России регион, теперь стало "озером НАТО". Это, по мнению обозревателя, было лишь фантазией, которую разрушил российский флот, решив провести масштабные военно-морские учения."Москва не впечатлена воинственным поведением Запада", — подытожил аналитик.Второго августа в Минобороны сообщили о начале учений в Балтийском море "Океанский щит — 2023", в ходе которых было задействовано более 30 боевых кораблей и катеров ВМФ России, 30 летательных аппаратов морской авиации и около шести тысяч военнослужащих.

https://ria.ru/20230805/priznanie-1888321878.html

балтийское море

москва

россия

сша

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балтийское море, москва, россия, нато, в мире, сша, балтийский флот вмф россии