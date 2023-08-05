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"Москва не впечатлена". СМИ рассказали, какой удар Путин нанес по НАТО - РИА Новости, 05.08.2023
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11:09 05.08.2023 (обновлено: 15:31 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/udar-1888328755.html
"Москва не впечатлена". СМИ рассказали, какой удар Путин нанес по НАТО
"Москва не впечатлена". СМИ рассказали, какой удар Путин нанес по НАТО - РИА Новости, 05.08.2023
"Москва не впечатлена". СМИ рассказали, какой удар Путин нанес по НАТО
Военно-морские учения российского флота "Океанский щит — 2023" показали, что Североатлантический альянс не обладает полным контролем над Балтийским морем,... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T11:09
2023-08-05T15:31
балтийское море
москва
россия
нато
в мире
сша
балтийский флот вмф россии
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Военно-морские учения российского флота "Океанский щит — 2023" показали, что Североатлантический альянс не обладает полным контролем над Балтийским морем, разрушив идею "озера НАТО", пишет военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS.&quot;Агрессивный альянс &quot;пошутил&quot;, заявив, что Балтийское море — это якобы &quot;озеро НАТО&quot;. И хотя можно предположить, что члены возглавляемого США блока плохо разбираются в географии, что вполне объясняет, как они могли забыть о российских прибрежных зонах в Прибалтике, Москва не преминула напомнить НАТО, что подобные утверждения — не более чем самообман и фантазии&quot;, — говорится в материале.По мнению эксперта, после расширения НАТО многие на Западе с гордостью заявили, что Балтийское море, очень важный для России регион, теперь стало "озером НАТО". Это, по мнению обозревателя, было лишь фантазией, которую разрушил российский флот, решив провести масштабные военно-морские учения.&quot;Москва не впечатлена воинственным поведением Запада&quot;, — подытожил аналитик.Второго августа в Минобороны сообщили о начале учений в Балтийском море "Океанский щит — 2023", в ходе которых было задействовано более 30 боевых кораблей и катеров ВМФ России, 30 летательных аппаратов морской авиации и около шести тысяч военнослужащих.
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балтийское море, москва, россия, нато, в мире, сша, балтийский флот вмф россии
Балтийское море, Москва, Россия, НАТО, В мире, США, Балтийский флот ВМФ России
"Москва не впечатлена". СМИ рассказали, какой удар Путин нанес по НАТО

InfoBRICS: военно-морские учения России в Балтийском море разрушили идею "озера НАТО"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике
Рабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Рабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Военно-морские учения российского флота "Океанский щит — 2023" показали, что Североатлантический альянс не обладает полным контролем над Балтийским морем, разрушив идею "озера НАТО", пишет военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS.
«

"Агрессивный альянс "пошутил", заявив, что Балтийское море — это якобы "озеро НАТО". И хотя можно предположить, что члены возглавляемого США блока плохо разбираются в географии, что вполне объясняет, как они могли забыть о российских прибрежных зонах в Прибалтике, Москва не преминула напомнить НАТО, что подобные утверждения — не более чем самообман и фантазии", — говорится в материале.

По мнению эксперта, после расширения НАТО многие на Западе с гордостью заявили, что Балтийское море, очень важный для России регион, теперь стало "озером НАТО". Это, по мнению обозревателя, было лишь фантазией, которую разрушил российский флот, решив провести масштабные военно-морские учения.
«

"Москва не впечатлена воинственным поведением Запада", — подытожил аналитик.

Второго августа в Минобороны сообщили о начале учений в Балтийском море "Океанский щит — 2023", в ходе которых было задействовано более 30 боевых кораблей и катеров ВМФ России, 30 летательных аппаратов морской авиации и около шести тысяч военнослужащих.
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