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В Приморье два села отрезаны после сильных дождей - РИА Новости, 05.08.2023
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09:40 05.08.2023 (обновлено: 10:01 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/trevoga-1888320896.html
В Приморье два села отрезаны после сильных дождей
В Приморье два села отрезаны после сильных дождей - РИА Новости, 05.08.2023
В Приморье два села отрезаны после сильных дождей
Села Садовый и Муравейка отрезаны от дорожного сообщения в Приморском крае, где прошли мощные дожди и наблюдаются многочисленные переливы через дороги, сообщил... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T09:40
2023-08-05T10:01
происшествия
дальнереченский район
приморский край
красноармейский район
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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг - РИА Новости. Села Садовый и Муравейка отрезаны от дорожного сообщения в Приморском крае, где прошли мощные дожди и наблюдаются многочисленные переливы через дороги, сообщил "Примавтодор" в своем телеграм-канале.Штормовое предупреждение объявили в Приморье на 2-4 августа, затем на 5 августа. По информации синоптиков, в ночь на пятницу дожди шли в разных частях Приморья, обильные осадки отмечались на севере. По сообщению министерства ГОЧС региона, днем в пятницу из-за обильных осадков было затруднено дорожное движение в Красноармейском и Дальнереченском районах, в Лесозаводском городском округе. Больше всего осадков выпало на территории Красноармейского района - 94 миллиметра. В приморском селе Зимники ливни подтопили 100 дворов, из жилых домов вода ушла к вечеру пятницы. Осадки местами в регионе шли и в ночь на субботу."В результате сильных дождей 5 августа в Дальнереченском районе, Анучинском, Красноармейском, Октябрьском, Пограничном муниципальных округах и Лесозаводском ГО (городском округе - ред.) наблюдаются множественные переливы. Отрезаны села Садовое (Садовый - ред.) и Муравейка", - говорится в сообщении.Село Муравейка находится в Анучинском округе, где наблюдаются переливы на дороге Еловка - Муравейка. По сообщению "Примавтодора", в этом округе также выявлены переливы с третьего по пятый километры подъезда к селу Еловка и на 96-м километре дороги Осиновка - Рудная Пристань.Село Садовый расположено в Пограничном округе. Там, как утверждается в сообщении, нет проезда на 17-м километре дороги Гродеково - Барановский - Садовый из-за перелива. Переливы наблюдаются на восьмом и 27-м километрах подъезда к селу Духовскому от автодороги Уссурийск - Пограничный. Перелив также есть на 88-м километре дороги Сибирцево - Жариково - Комиссарово. При этом проехать могут все виды транспорта, отметили в "Примавтодоре"."Самая сложная ситуация в Дальнереченском округе. На 67-м километре дороги Дальнереченск – Ариадное размыло трубу. Движение осуществляется по одной полосе. После спада воды приступим к восстановительным работам", - отметил директор "Примавтодора" Алексей Ширшов, чье заявление приводится в сообщении.
https://ria.ru/20230801/primore-1887501592.html
https://ria.ru/20230731/pozhar-1887280117.html
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приморский край
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происшествия, дальнереченский район, приморский край, красноармейский район
Происшествия, Дальнереченский район, Приморский край, Красноармейский район
В Приморье два села отрезаны после сильных дождей

В Приморье села Садовый и Муравейка отрезаны от дорожного сообщения после сильных дождей

© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг - РИА Новости. Села Садовый и Муравейка отрезаны от дорожного сообщения в Приморском крае, где прошли мощные дожди и наблюдаются многочисленные переливы через дороги, сообщил "Примавтодор" в своем телеграм-канале.
Штормовое предупреждение объявили в Приморье на 2-4 августа, затем на 5 августа. По информации синоптиков, в ночь на пятницу дожди шли в разных частях Приморья, обильные осадки отмечались на севере. По сообщению министерства ГОЧС региона, днем в пятницу из-за обильных осадков было затруднено дорожное движение в Красноармейском и Дальнереченском районах, в Лесозаводском городском округе. Больше всего осадков выпало на территории Красноармейского района - 94 миллиметра. В приморском селе Зимники ливни подтопили 100 дворов, из жилых домов вода ушла к вечеру пятницы. Осадки местами в регионе шли и в ночь на субботу.
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"В результате сильных дождей 5 августа в Дальнереченском районе, Анучинском, Красноармейском, Октябрьском, Пограничном муниципальных округах и Лесозаводском ГО (городском округе - ред.) наблюдаются множественные переливы. Отрезаны села Садовое (Садовый - ред.) и Муравейка", - говорится в сообщении.
Село Муравейка находится в Анучинском округе, где наблюдаются переливы на дороге Еловка - Муравейка. По сообщению "Примавтодора", в этом округе также выявлены переливы с третьего по пятый километры подъезда к селу Еловка и на 96-м километре дороги Осиновка - Рудная Пристань.
Село Садовый расположено в Пограничном округе. Там, как утверждается в сообщении, нет проезда на 17-м километре дороги Гродеково - Барановский - Садовый из-за перелива. Переливы наблюдаются на восьмом и 27-м километрах подъезда к селу Духовскому от автодороги Уссурийск - Пограничный. Перелив также есть на 88-м километре дороги Сибирцево - Жариково - Комиссарово. При этом проехать могут все виды транспорта, отметили в "Примавтодоре".
"Самая сложная ситуация в Дальнереченском округе. На 67-м километре дороги Дальнереченск – Ариадное размыло трубу. Движение осуществляется по одной полосе. После спада воды приступим к восстановительным работам", - отметил директор "Примавтодора" Алексей Ширшов, чье заявление приводится в сообщении.
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