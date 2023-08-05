В Приморье два села отрезаны после сильных дождей
В Приморье села Садовый и Муравейка отрезаны от дорожного сообщения после сильных дождей
Сотрудники МЧС. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 авг - РИА Новости. Села Садовый и Муравейка отрезаны от дорожного сообщения в Приморском крае, где прошли мощные дожди и наблюдаются многочисленные переливы через дороги, сообщил "Примавтодор" в своем телеграм-канале.
Штормовое предупреждение объявили в Приморье на 2-4 августа, затем на 5 августа. По информации синоптиков, в ночь на пятницу дожди шли в разных частях Приморья, обильные осадки отмечались на севере. По сообщению министерства ГОЧС региона, днем в пятницу из-за обильных осадков было затруднено дорожное движение в Красноармейском и Дальнереченском районах, в Лесозаводском городском округе. Больше всего осадков выпало на территории Красноармейского района - 94 миллиметра. В приморском селе Зимники ливни подтопили 100 дворов, из жилых домов вода ушла к вечеру пятницы. Осадки местами в регионе шли и в ночь на субботу.
"В результате сильных дождей 5 августа в Дальнереченском районе, Анучинском, Красноармейском, Октябрьском, Пограничном муниципальных округах и Лесозаводском ГО (городском округе - ред.) наблюдаются множественные переливы. Отрезаны села Садовое (Садовый - ред.) и Муравейка", - говорится в сообщении.
Село Муравейка находится в Анучинском округе, где наблюдаются переливы на дороге Еловка - Муравейка. По сообщению "Примавтодора", в этом округе также выявлены переливы с третьего по пятый километры подъезда к селу Еловка и на 96-м километре дороги Осиновка - Рудная Пристань.
Село Садовый расположено в Пограничном округе. Там, как утверждается в сообщении, нет проезда на 17-м километре дороги Гродеково - Барановский - Садовый из-за перелива. Переливы наблюдаются на восьмом и 27-м километрах подъезда к селу Духовскому от автодороги Уссурийск - Пограничный. Перелив также есть на 88-м километре дороги Сибирцево - Жариково - Комиссарово. При этом проехать могут все виды транспорта, отметили в "Примавтодоре".
"Самая сложная ситуация в Дальнереченском округе. На 67-м километре дороги Дальнереченск – Ариадное размыло трубу. Движение осуществляется по одной полосе. После спада воды приступим к восстановительным работам", - отметил директор "Примавтодора" Алексей Ширшов, чье заявление приводится в сообщении.