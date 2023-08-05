https://ria.ru/20230805/tramp-1888392661.html
Суд обязал Трампа ответить прокуратуре насчет ограничения постов в соцсетях
Суд обязал Трампа ответить прокуратуре насчет ограничения постов в соцсетях - РИА Новости, 05.08.2023
Суд обязал Трампа ответить прокуратуре насчет ограничения постов в соцсетях
Суд обязал экс-президента США Дональда Трампа дать в понедельник ответ на ходатайство прокуратуры об ограничении публичного распространения информации,... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T20:43
2023-08-05T20:43
2023-08-05T20:43
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Суд обязал экс-президента США Дональда Трампа дать в понедельник ответ на ходатайство прокуратуры об ограничении публичного распространения информации, связанной с резонансным делом о попытках пересмотреть результаты выборов 2020 года. Обвинение беспокоит, что раскрытие следственных материалов через эмоциональные публикации в социальных сетях может повлиять на участников процесса, который начинается в Вашингтоне. Судья федерального суда по столичному округу Колумбия Таня Чуткан предписала Трампу обозначить свою позицию не позднее 17.00 понедельника (00:00 вторника мск), следует из судебного документа. Пресс-служба Трампа настаивает, что его посты в социальных сетях с нападками на оппонентов - это "политические высказывания", защищаемые конституцией США. В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям может отправиться в тюрьму на 561 год.
https://ria.ru/20230805/delo-1888372779.html
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в мире, сша, дональд трамп, арест трампа, вашингтон (штат), колумбия
В мире, США, Дональд Трамп, Арест Трампа, Вашингтон (штат), Колумбия
Суд обязал Трампа ответить прокуратуре насчет ограничения постов в соцсетях
Суд обязал Трампа в понедельник ответить прокуратуре насчет ограничения постов в соцсетях
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Суд обязал экс-президента США Дональда Трампа дать в понедельник ответ на ходатайство прокуратуры об ограничении публичного распространения информации, связанной с резонансным делом о попытках пересмотреть результаты выборов 2020 года.
Обвинение беспокоит, что раскрытие следственных материалов через эмоциональные публикации в социальных сетях может повлиять на участников процесса, который начинается в Вашингтоне
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В США хотят ограничить возможность Трампа комментировать дело о выборах
Судья федерального суда по столичному округу Колумбия
Таня Чуткан предписала Трампу обозначить свою позицию не позднее 17.00 понедельника (00:00 вторника мск), следует из судебного документа.
Пресс-служба Трампа настаивает, что его посты в социальных сетях с нападками на оппонентов - это "политические высказывания", защищаемые конституцией США.
В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям может отправиться в тюрьму на 561 год.
Трамп отказался признать новые обвинения по делу о секретных документах