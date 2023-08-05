https://ria.ru/20230805/tramp-1888392661.html

Суд обязал Трампа ответить прокуратуре насчет ограничения постов в соцсетях

Суд обязал Трампа ответить прокуратуре насчет ограничения постов в соцсетях - РИА Новости, 05.08.2023

Суд обязал Трампа ответить прокуратуре насчет ограничения постов в соцсетях

Суд обязал экс-президента США Дональда Трампа дать в понедельник ответ на ходатайство прокуратуры об ограничении публичного распространения информации,... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T20:43

2023-08-05T20:43

2023-08-05T20:43

в мире

сша

дональд трамп

арест трампа

вашингтон (штат)

колумбия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863028601_0:112:3075:1842_1920x0_80_0_0_401a9c1b183bba9f50710e250a5368f6.jpg

ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Суд обязал экс-президента США Дональда Трампа дать в понедельник ответ на ходатайство прокуратуры об ограничении публичного распространения информации, связанной с резонансным делом о попытках пересмотреть результаты выборов 2020 года. Обвинение беспокоит, что раскрытие следственных материалов через эмоциональные публикации в социальных сетях может повлиять на участников процесса, который начинается в Вашингтоне. Судья федерального суда по столичному округу Колумбия Таня Чуткан предписала Трампу обозначить свою позицию не позднее 17.00 понедельника (00:00 вторника мск), следует из судебного документа. Пресс-служба Трампа настаивает, что его посты в социальных сетях с нападками на оппонентов - это "политические высказывания", защищаемые конституцией США. В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям может отправиться в тюрьму на 561 год.

https://ria.ru/20230805/delo-1888372779.html

https://ria.ru/20230804/trump-1888291331.html

сша

вашингтон (штат)

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, арест трампа, вашингтон (штат), колумбия