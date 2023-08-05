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Трамп заявил, что Байден сделает все, чтобы сохранить власть - РИА Новости, 05.08.2023
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04:07 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/tramp-1888304992.html
Трамп заявил, что Байден сделает все, чтобы сохранить власть
Трамп заявил, что Байден сделает все, чтобы сохранить власть - РИА Новости, 05.08.2023
Трамп заявил, что Байден сделает все, чтобы сохранить власть
Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что действующий глава государства Джо Байден и его окружение сделают все возможное ради сохранения РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T04:07
2023-08-05T04:07
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что действующий глава государства Джо Байден и его окружение сделают все возможное ради сохранения власти, а обвинения против себя назвал действием отчаяния со стороны американской администрации. "Смехотворное обвинение против нас - это не юридическое дело, а действие отчаяния в стремлении провалившегося и опозорившегося Джо Байдена и его радикальных левых бандитов сохранить власть. Они хотят сделать все возможное, чтобы сохранить ее", - сообщил Трамп. В своем первом публичном выступлении в Алабаме после заседания суда в Вашингтоне в четверг, где ему были предъявлены обвинения в попытках незаконными методами изменить результаты выборов 2020 года, Трамп отметил, что администрация США старается сделать незаконным сомнение относительно исхода президентских выборов, на которых победил Байден. "Каждое из этих ложных обвинений против меня, выдвинутых министерством юстиции, коррумпированным Байденом, могло быть выдвинуто два с половиной года назад, но они не хотели делать этого... дожидаясь середины выборов, пока я не стану лидером опросов", - заявил он, подчеркнув незаконность обвинений против себя. В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям может отправиться в тюрьму на 561 год.
https://ria.ru/20230804/trump-1888264315.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп заявил, что Байден сделает все, чтобы сохранить власть

Трамп об обвинениях против себя: Байден и его бандиты сделают все, чтобы сохранить власть

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что действующий глава государства Джо Байден и его окружение сделают все возможное ради сохранения власти, а обвинения против себя назвал действием отчаяния со стороны американской администрации.
«
"Смехотворное обвинение против нас - это не юридическое дело, а действие отчаяния в стремлении провалившегося и опозорившегося Джо Байдена и его радикальных левых бандитов сохранить власть. Они хотят сделать все возможное, чтобы сохранить ее", - сообщил Трамп.
В своем первом публичном выступлении в Алабаме после заседания суда в Вашингтоне в четверг, где ему были предъявлены обвинения в попытках незаконными методами изменить результаты выборов 2020 года, Трамп отметил, что администрация США старается сделать незаконным сомнение относительно исхода президентских выборов, на которых победил Байден.
"Каждое из этих ложных обвинений против меня, выдвинутых министерством юстиции, коррумпированным Байденом, могло быть выдвинуто два с половиной года назад, но они не хотели делать этого... дожидаясь середины выборов, пока я не стану лидером опросов", - заявил он, подчеркнув незаконность обвинений против себя.
В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям может отправиться в тюрьму на 561 год.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Опрос: около половины американцев сочли обвинения Трампу политическими
Вчера, 18:30
 
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