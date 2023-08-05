https://ria.ru/20230805/tolchok-1888338537.html

При подземном толчке на шахте Руда в Польше погиб человек

При подземном толчке на шахте Руда в Польше погиб человек - РИА Новости, 05.08.2023

При подземном толчке на шахте Руда в Польше погиб человек

Подземный толчок произошел на шахте Руда в Силезском воеводстве Польши, один человек погиб и пятеро ранены, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T12:48

2023-08-05T12:48

2023-08-05T12:48

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польша

силезское воеводство

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ВАРШАВА, 5 авг – РИА Новости. Подземный толчок произошел на шахте Руда в Силезском воеводстве Польши, один человек погиб и пятеро ранены, сообщает радиостанция RMF FM. "На угольной шахте Руда в Руде Слензской произошел толчок. Один шахтер погиб и пятеро получили ранения", - говорится в сообщении. Уточняется, что сила толчка, который произошел в тысяче метров под землей, была магнитудой 2,62 балла по шкале Рихтера. Всего в его районе аварии находилось 6 человек. "Пятеро шахтеров, которые были ранены в результате толчка, вышли на поверхность. Один из них находится в тяжелом состоянии, в связи с чем его доставили на вертолете скорой помощи в больницу", - говорится в сообщении. На месте аварии было найдено тело шестого шахтера. Врач констатировал его смерть, уточняет радиостанция.

https://ria.ru/20230805/zemletryasenie-1888328298.html

польша

силезское воеводство

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, силезское воеводство