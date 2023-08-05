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При подземном толчке на шахте Руда в Польше погиб человек - РИА Новости, 05.08.2023
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12:48 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/tolchok-1888338537.html
При подземном толчке на шахте Руда в Польше погиб человек
При подземном толчке на шахте Руда в Польше погиб человек - РИА Новости, 05.08.2023
При подземном толчке на шахте Руда в Польше погиб человек
Подземный толчок произошел на шахте Руда в Силезском воеводстве Польши, один человек погиб и пятеро ранены, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T12:48
2023-08-05T12:48
в мире
польша
силезское воеводство
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ВАРШАВА, 5 авг – РИА Новости. Подземный толчок произошел на шахте Руда в Силезском воеводстве Польши, один человек погиб и пятеро ранены, сообщает радиостанция RMF FM. "На угольной шахте Руда в Руде Слензской произошел толчок. Один шахтер погиб и пятеро получили ранения", - говорится в сообщении. Уточняется, что сила толчка, который произошел в тысяче метров под землей, была магнитудой 2,62 балла по шкале Рихтера. Всего в его районе аварии находилось 6 человек. "Пятеро шахтеров, которые были ранены в результате толчка, вышли на поверхность. Один из них находится в тяжелом состоянии, в связи с чем его доставили на вертолете скорой помощи в больницу", - говорится в сообщении. На месте аварии было найдено тело шестого шахтера. Врач констатировал его смерть, уточняет радиостанция.
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в мире, польша, силезское воеводство
В мире, Польша, Силезское воеводство
При подземном толчке на шахте Руда в Польше погиб человек

При подземном толчке на шахте Руда в Польше погиб человек, пятеро ранены

© Depositphotos.com / kapa196628Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Depositphotos.com / kapa196628
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 авг – РИА Новости. Подземный толчок произошел на шахте Руда в Силезском воеводстве Польши, один человек погиб и пятеро ранены, сообщает радиостанция RMF FM.
"На угольной шахте Руда в Руде Слензской произошел толчок. Один шахтер погиб и пятеро получили ранения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сила толчка, который произошел в тысяче метров под землей, была магнитудой 2,62 балла по шкале Рихтера.
Всего в его районе аварии находилось 6 человек. "Пятеро шахтеров, которые были ранены в результате толчка, вышли на поверхность. Один из них находится в тяжелом состоянии, в связи с чем его доставили на вертолете скорой помощи в больницу", - говорится в сообщении.
На месте аварии было найдено тело шестого шахтера. Врач констатировал его смерть, уточняет радиостанция.
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