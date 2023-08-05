https://ria.ru/20230805/tanker-1888358223.html
В ООН прокомментировали атаку на российский танкер в Керченском проливе
В ООН прокомментировали атаку на российский танкер в Керченском проливе - РИА Новости, 05.08.2023
В ООН прокомментировали атаку на российский танкер в Керченском проливе
ООН призывает стороны избегать риторики и шагов, ведущих к эскалации конфликта, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T15:58
2023-08-05T15:58
2023-08-05T15:58
специальная военная операция на украине
оон
в мире
фархан хак
россия
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ООН, 5 авг - РИА Новости. ООН призывает стороны избегать риторики и шагов, ведущих к эскалации конфликта, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя украинскую атаку на российский танкер. "Мы видели сообщения об инциденте. ООН не может подтвердить эти сообщения. Мы решительно повторяем наш призыв ко всем соответствующим сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта", - сказал Хак.
https://ria.ru/20230805/tanker-1888335189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оон, в мире, фархан хак, россия
Специальная военная операция на Украине, ООН, В мире, Фархан Хак, Россия
В ООН прокомментировали атаку на российский танкер в Керченском проливе
ООН призвала стороны не делать шагов к эскалации после атаки на российский танкер "Сиг"
ООН, 5 авг - РИА Новости. ООН призывает стороны избегать риторики и шагов, ведущих к эскалации конфликта, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя украинскую атаку на российский танкер.
"Мы видели сообщения об инциденте. ООН не может подтвердить эти сообщения. Мы решительно повторяем наш призыв ко всем соответствующим сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта", - сказал Хак.
СМИ: атаку на российский танкер в Керченском проливе организовала СБУ