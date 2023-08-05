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В ООН прокомментировали атаку на российский танкер в Керченском проливе - РИА Новости, 05.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/tanker-1888358223.html
В ООН прокомментировали атаку на российский танкер в Керченском проливе
В ООН прокомментировали атаку на российский танкер в Керченском проливе - РИА Новости, 05.08.2023
В ООН прокомментировали атаку на российский танкер в Керченском проливе
ООН призывает стороны избегать риторики и шагов, ведущих к эскалации конфликта, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T15:58
2023-08-05T15:58
специальная военная операция на украине
оон
в мире
фархан хак
россия
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ООН, 5 авг - РИА Новости. ООН призывает стороны избегать риторики и шагов, ведущих к эскалации конфликта, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя украинскую атаку на российский танкер. "Мы видели сообщения об инциденте. ООН не может подтвердить эти сообщения. Мы решительно повторяем наш призыв ко всем соответствующим сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта", - сказал Хак.
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оон, в мире, фархан хак, россия
Специальная военная операция на Украине, ООН, В мире, Фархан Хак, Россия
В ООН прокомментировали атаку на российский танкер в Керченском проливе

ООН призвала стороны не делать шагов к эскалации после атаки на российский танкер "Сиг"

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 авг - РИА Новости. ООН призывает стороны избегать риторики и шагов, ведущих к эскалации конфликта, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя украинскую атаку на российский танкер.
"Мы видели сообщения об инциденте. ООН не может подтвердить эти сообщения. Мы решительно повторяем наш призыв ко всем соответствующим сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта", - сказал Хак.
Нефтяной танкер в море - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
СМИ: атаку на российский танкер в Керченском проливе организовала СБУ
Вчера, 12:21
 
Специальная военная операция на УкраинеООНВ миреФархан ХакРоссия
 
 
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