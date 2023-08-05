https://ria.ru/20230805/tanker-1888358223.html

В ООН прокомментировали атаку на российский танкер в Керченском проливе

В ООН прокомментировали атаку на российский танкер в Керченском проливе - РИА Новости, 05.08.2023

В ООН прокомментировали атаку на российский танкер в Керченском проливе

ООН призывает стороны избегать риторики и шагов, ведущих к эскалации конфликта, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T15:58

2023-08-05T15:58

2023-08-05T15:58

специальная военная операция на украине

оон

в мире

фархан хак

россия

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ООН, 5 авг - РИА Новости. ООН призывает стороны избегать риторики и шагов, ведущих к эскалации конфликта, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя украинскую атаку на российский танкер. "Мы видели сообщения об инциденте. ООН не может подтвердить эти сообщения. Мы решительно повторяем наш призыв ко всем соответствующим сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта", - сказал Хак.

https://ria.ru/20230805/tanker-1888335189.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оон, в мире, фархан хак, россия