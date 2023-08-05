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СМИ: атаку на российский танкер в Керченском проливе организовала СБУ - РИА Новости, 05.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 05.08.2023 (обновлено: 15:33 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/tanker-1888335189.html
СМИ: атаку на российский танкер в Керченском проливе организовала СБУ
СМИ: атаку на российский танкер в Керченском проливе организовала СБУ - РИА Новости, 05.08.2023
СМИ: атаку на российский танкер в Керченском проливе организовала СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) организовала ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива, сообщило украинское издание УНН со... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T12:21
2023-08-05T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
служба безопасности украины
керченский пролив
россия
украина
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) организовала ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива, сообщило украинское издание УНН со ссылкой на источник в спецслужбе."СБУ ночью взорвала большой нефтяной танкер России SIG, который транспортировал топливо для российских войск", — приводит слова собеседника в СБУ издание. Он отметил, что операция проходила уже по "классическому сценарию", для атаки использовали надводный дрон с 450 килограммами тротила.Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, комментируя атаки надводными дронами на "российские корабли", назвал "любой "хлопок", происходящий с российскими судами или Крымским мостом, абсолютно логичным и эффективным шагом "по отношению к врагу". Более того — такие спецоперации якобы проводятся "в территориальных водах Украины и полностью законны", цитирует его слова пресс-служба в телеграм-канале СБУ.В июле Малюк признал, что за подрывом Крымского моста осенью прошлого года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.Сегодня в Росморречфлоте сообщили, что российский танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения в южной части Керченского пролива при, предположительно, атаке морского дрона. Судно осталось на плаву, сейчас с него ведется откачка воды. В Росморречфлоте уточнили, что поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в него.Как отметили в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска, судно во время атаки было загружено только техническим балластом.
https://ria.ru/20230805/udar-1888334020.html
https://ria.ru/20230805/bespilotnik-1888333679.html
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в мире, служба безопасности украины, керченский пролив, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Служба безопасности Украины, Керченский пролив, Россия, Украина
СМИ: атаку на российский танкер в Керченском проливе организовала СБУ

УНН: СБУ признала, что организовала атаку на российский танкер "Сиг" в Керченском проливе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной танкер в море
Нефтяной танкер в море - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяной танкер в море. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) организовала ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива, сообщило украинское издание УНН со ссылкой на источник в спецслужбе.
«
"СБУ ночью взорвала большой нефтяной танкер России SIG, который транспортировал топливо для российских войск", — приводит слова собеседника в СБУ издание.
Он отметил, что операция проходила уже по "классическому сценарию", для атаки использовали надводный дрон с 450 килограммами тротила.
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, комментируя атаки надводными дронами на "российские корабли", назвал "любой "хлопок", происходящий с российскими судами или Крымским мостом, абсолютно логичным и эффективным шагом "по отношению к врагу". Более того — такие спецоперации якобы проводятся "в территориальных водах Украины и полностью законны", цитирует его слова пресс-служба в телеграм-канале СБУ.
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В июле Малюк признал, что за подрывом Крымского моста осенью прошлого года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.
Сегодня в Росморречфлоте сообщили, что российский танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения в южной части Керченского пролива при, предположительно, атаке морского дрона. Судно осталось на плаву, сейчас с него ведется откачка воды. В Росморречфлоте уточнили, что поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в него.
Как отметили в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска, судно во время атаки было загружено только техническим балластом.
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