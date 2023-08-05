СМИ: атаку на российский танкер в Керченском проливе организовала СБУ
УНН: СБУ признала, что организовала атаку на российский танкер "Сиг" в Керченском проливе
Нефтяной танкер в море. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) организовала ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива, сообщило украинское издание УНН со ссылкой на источник в спецслужбе.
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"СБУ ночью взорвала большой нефтяной танкер России SIG, который транспортировал топливо для российских войск", — приводит слова собеседника в СБУ издание.
Он отметил, что операция проходила уже по "классическому сценарию", для атаки использовали надводный дрон с 450 килограммами тротила.
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, комментируя атаки надводными дронами на "российские корабли", назвал "любой "хлопок", происходящий с российскими судами или Крымским мостом, абсолютно логичным и эффективным шагом "по отношению к врагу". Более того — такие спецоперации якобы проводятся "в территориальных водах Украины и полностью законны", цитирует его слова пресс-служба в телеграм-канале СБУ.
В июле Малюк признал, что за подрывом Крымского моста осенью прошлого года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.
Сегодня в Росморречфлоте сообщили, что российский танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения в южной части Керченского пролива при, предположительно, атаке морского дрона. Судно осталось на плаву, сейчас с него ведется откачка воды. В Росморречфлоте уточнили, что поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в него.
Как отметили в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска, судно во время атаки было загружено только техническим балластом.