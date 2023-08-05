https://ria.ru/20230805/tanker-1888335189.html

СМИ: атаку на российский танкер в Керченском проливе организовала СБУ

СМИ: атаку на российский танкер в Керченском проливе организовала СБУ - РИА Новости, 05.08.2023

СМИ: атаку на российский танкер в Керченском проливе организовала СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) организовала ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива, сообщило украинское издание УНН со... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T12:21

2023-08-05T12:21

2023-08-05T15:33

специальная военная операция на украине

в мире

служба безопасности украины

керченский пролив

россия

украина

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) организовала ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива, сообщило украинское издание УНН со ссылкой на источник в спецслужбе."СБУ ночью взорвала большой нефтяной танкер России SIG, который транспортировал топливо для российских войск", — приводит слова собеседника в СБУ издание. Он отметил, что операция проходила уже по "классическому сценарию", для атаки использовали надводный дрон с 450 килограммами тротила.Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, комментируя атаки надводными дронами на "российские корабли", назвал "любой "хлопок", происходящий с российскими судами или Крымским мостом, абсолютно логичным и эффективным шагом "по отношению к врагу". Более того — такие спецоперации якобы проводятся "в территориальных водах Украины и полностью законны", цитирует его слова пресс-служба в телеграм-канале СБУ.В июле Малюк признал, что за подрывом Крымского моста осенью прошлого года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.Сегодня в Росморречфлоте сообщили, что российский танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения в южной части Керченского пролива при, предположительно, атаке морского дрона. Судно осталось на плаву, сейчас с него ведется откачка воды. В Росморречфлоте уточнили, что поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в него.Как отметили в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска, судно во время атаки было загружено только техническим балластом.

https://ria.ru/20230805/udar-1888334020.html

https://ria.ru/20230805/bespilotnik-1888333679.html

керченский пролив

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, служба безопасности украины, керченский пролив, россия, украина