https://ria.ru/20230805/tanker-1888311755.html

С российского танкера "СИГ" ведется откачка воды после атаки дрона ВСУ

С российского танкера "СИГ" ведется откачка воды после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 05.08.2023

С российского танкера "СИГ" ведется откачка воды после атаки дрона ВСУ

С российского танкера "СИГ" ведется откачка воды, судно на плаву, оно получило пробоину в районе машинного отделения в южной части Керченского пролива в... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T07:48

2023-08-05T07:48

2023-08-05T07:48

специальная военная операция на украине

керченский пролив

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. С российского танкера "СИГ" ведется откачка воды, судно на плаву, оно получило пробоину в районе машинного отделения в южной части Керченского пролива в результате, предположительно, атаки морского дрона, сообщил Росморречфлот. "Танкером "СИГ" (с/в "Транспетрочарт", п/р Санкт-Петербург, экипаж 11человек, судно в балласте) в 23.20 04.08.2023 получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Отмечается, что донесение о повреждении танкера получено от МСКЦ в 00.28 (мск) 5 августа. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу в координатах 45°01'1"N 036°31'7"E. В результате ЧП пострадавших нет, судно на плаву. В район АС были направлены суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба": СБС "Меркурий" и НИС "Импульс". По состоянию на 04.00 (мск) ведется подготовка к откачке кормовых балластных танков АС и установке пластыря, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230805/most-1888300766.html

керченский пролив

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керченский пролив, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия