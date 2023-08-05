https://ria.ru/20230805/tanker-1888309538.html

Танкер "Сиг" получил пробоину после атаки, предположительно, морского дрона

Танкер "Сиг" получил пробоину после атаки, предположительно, морского дрона - РИА Новости, 05.08.2023

Танкер "Сиг" получил пробоину после атаки, предположительно, морского дрона

Российский танкер "Сиг" получил пробоину в южной части Керченского пролива при атаке, предположительно, морского дрона, сообщили РИА Новости в Морском... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T07:11

2023-08-05T07:11

2023-08-05T08:55

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Российский танкер "Сиг" получил пробоину в южной части Керченского пролива при атаке, предположительно, морского дрона, сообщили РИА Новости в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска (МСКЦ)."Изменений нет, стоит на месте. Экипаж на месте. Два буксира находятся рядом, ставят боны. Пробоина в районе ватерлинии, в районе машинного отделения. Вода уже перестала поступать", — сказал собеседник агентства.В МСКЦ подчеркнули, что разлива топлива в акватории нет.Спасательные работы на танкере завершили еще ночью, сейчас ведутся ремонтно-восстановительные работы. Само судно во время атаки было загружено только техническим балластом.В Росморречфлоте добавили, что поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в пролив. По информации ведомства, сейчас там откачивают воду, но судно находится на плаву.

https://ria.ru/20230805/most-1888300766.html

россия

керченский пролив

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россия, происшествия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), керченский пролив