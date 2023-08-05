Рейтинг@Mail.ru
Сухопутный маршрут в Крым обеспечили мобильной связью - РИА Новости, 05.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:35 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/svyaz-1888310796.html
Сухопутный маршрут в Крым обеспечили мобильной связью
Сухопутный маршрут в Крым обеспечили мобильной связью - РИА Новости, 05.08.2023
Сухопутный маршрут в Крым обеспечили мобильной связью
Сухопутный маршрут в Крым через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области полностью обеспечен мобильной связью, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора связи... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T07:35
2023-08-05T07:35
донецкая народная республика
запорожская область
новоазовск
херсонская область
республика крым
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812068730_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_c753643735d42e5f0ba8b2507eb633d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Сухопутный маршрут в Крым через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области полностью обеспечен мобильной связью, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора связи "+7Телеком". "Оператор "+7Телеком" обеспечил мобильной связью сухопутный маршрут в Крым, который проходит через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, протяженность пути составляет более 350 километров", - сообщили в компании. К уже действующим в Херсонской и Запорожской областях, где оператор работает уже более года, в эфир выведены базовые станции в Новоазовске вдоль трассы в сторону Таганрога, в селе Безыменное между Мариуполем и Новоазовском. Также новые объекты установлены в поселке Мангуш, в селе Камышеватое и Агробаза Мангушского района, в селе Лебединское в Новоазовском районе, сообщили в пресс-службе. В новой сети действует большинство российских операторов, в том числе "большая четверка", в рамках текущих межоператорских соглашений, отметили в "+7Телеком".
https://ria.ru/20230706/mobilnye-1882625111.html
донецкая народная республика
запорожская область
новоазовск
херсонская область
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812068730_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e99fd61af3156486c6136c9a843b4d93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, запорожская область, новоазовск, херсонская область , республика крым, общество, россия
Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Новоазовск, Херсонская область , Республика Крым, Общество, Россия
Сухопутный маршрут в Крым обеспечили мобильной связью

"+7Телеком": весь сухопутный маршрут в Крым обеспечили мобильной связью

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМачта базовой станции сотовой связи
Мачта базовой станции сотовой связи - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Мачта базовой станции сотовой связи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Сухопутный маршрут в Крым через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области полностью обеспечен мобильной связью, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора связи "+7Телеком".
«
"Оператор "+7Телеком" обеспечил мобильной связью сухопутный маршрут в Крым, который проходит через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, протяженность пути составляет более 350 километров", - сообщили в компании.
К уже действующим в Херсонской и Запорожской областях, где оператор работает уже более года, в эфир выведены базовые станции в Новоазовске вдоль трассы в сторону Таганрога, в селе Безыменное между Мариуполем и Новоазовском. Также новые объекты установлены в поселке Мангуш, в селе Камышеватое и Агробаза Мангушского района, в селе Лебединское в Новоазовском районе, сообщили в пресс-службе.
В новой сети действует большинство российских операторов, в том числе "большая четверка", в рамках текущих межоператорских соглашений, отметили в "+7Телеком".
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
В Херсонской области расширят сеть станций мобильной связи
6 июля, 16:40
 
Донецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьНовоазовскХерсонская областьРеспублика КрымОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала