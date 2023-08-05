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Сухопутный маршрут в Крым обеспечили мобильной связью
Сухопутный маршрут в Крым обеспечили мобильной связью - РИА Новости, 05.08.2023
Сухопутный маршрут в Крым обеспечили мобильной связью
Сухопутный маршрут в Крым через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области полностью обеспечен мобильной связью, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора связи... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T07:35
2023-08-05T07:35
2023-08-05T07:35
донецкая народная республика
запорожская область
новоазовск
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Сухопутный маршрут в Крым через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области полностью обеспечен мобильной связью, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора связи "+7Телеком". "Оператор "+7Телеком" обеспечил мобильной связью сухопутный маршрут в Крым, который проходит через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, протяженность пути составляет более 350 километров", - сообщили в компании. К уже действующим в Херсонской и Запорожской областях, где оператор работает уже более года, в эфир выведены базовые станции в Новоазовске вдоль трассы в сторону Таганрога, в селе Безыменное между Мариуполем и Новоазовском. Также новые объекты установлены в поселке Мангуш, в селе Камышеватое и Агробаза Мангушского района, в селе Лебединское в Новоазовском районе, сообщили в пресс-службе. В новой сети действует большинство российских операторов, в том числе "большая четверка", в рамках текущих межоператорских соглашений, отметили в "+7Телеком".
https://ria.ru/20230706/mobilnye-1882625111.html
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донецкая народная республика, запорожская область, новоазовск, херсонская область , республика крым, общество, россия
Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Новоазовск, Херсонская область , Республика Крым, Общество, Россия
Сухопутный маршрут в Крым обеспечили мобильной связью
"+7Телеком": весь сухопутный маршрут в Крым обеспечили мобильной связью