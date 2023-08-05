https://ria.ru/20230805/sudno-1888367982.html

В Карелии перевернулось маломерное судно, есть пострадавшие

В Карелии перевернулось маломерное судно, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.08.2023

В Карелии перевернулось маломерное судно, есть пострадавшие

В Лахденпохском районе Карелии перевернулось маломерное судно, по предварительным данным, пострадали десять человек, сообщил министр здравоохранения республики... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T17:09

2023-08-05T17:09

2023-08-05T19:10

происшествия

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости. В Лахденпохском районе Карелии перевернулось маломерное судно, по предварительным данным, пострадали десять человек, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в телеграм-канале."Данных о погибших пока нет", — добавил он.На место происшествия выехали специалисты территориального центра медицины катастроф и скорой помощи, уточнил Охлопков.Как заявили РИА Новости в ЕДДС Лахденпохского района, лодка, предположительно, перевернулась из-за перегруза. При этом, по информации ведомства, в ней находились девять человек. "Местный житель помог всем выбраться на берег, от медпомощи они отказались", — сказал собеседник агентства.По его словам, на борту лодки находились отдыхающие.Инцидент произошел районе поселка Тиурула.

https://ria.ru/20230731/sudno-1887326124.html

республика карелия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика карелия