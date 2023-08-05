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В Карелии перевернулось маломерное судно, есть пострадавшие
В Карелии перевернулось маломерное судно, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.08.2023
В Карелии перевернулось маломерное судно, есть пострадавшие
В Лахденпохском районе Карелии перевернулось маломерное судно, по предварительным данным, пострадали десять человек, сообщил министр здравоохранения республики... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T17:09
2023-08-05T17:09
2023-08-05T19:10
происшествия
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости. В Лахденпохском районе Карелии перевернулось маломерное судно, по предварительным данным, пострадали десять человек, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в телеграм-канале."Данных о погибших пока нет", — добавил он.На место происшествия выехали специалисты территориального центра медицины катастроф и скорой помощи, уточнил Охлопков.Как заявили РИА Новости в ЕДДС Лахденпохского района, лодка, предположительно, перевернулась из-за перегруза. При этом, по информации ведомства, в ней находились девять человек. "Местный житель помог всем выбраться на берег, от медпомощи они отказались", — сказал собеседник агентства.По его словам, на борту лодки находились отдыхающие.Инцидент произошел районе поселка Тиурула.
https://ria.ru/20230731/sudno-1887326124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика карелия
Происшествия, Республика Карелия
В Карелии перевернулось маломерное судно, есть пострадавшие
В Карелии перевернулось маломерное судно, пострадали десять человек
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости.
В Лахденпохском районе Карелии перевернулось маломерное судно, по предварительным данным, пострадали десять человек, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в телеграм-канале
.
«
"Данных о погибших пока нет", — добавил он.
На место происшествия выехали специалисты территориального центра медицины катастроф и скорой помощи, уточнил Охлопков.
Как заявили РИА Новости в ЕДДС Лахденпохского района, лодка, предположительно, перевернулась из-за перегруза. При этом, по информации ведомства, в ней находились девять человек.
«
"Местный житель помог всем выбраться на берег, от медпомощи они отказались", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту лодки находились отдыхающие.
Инцидент произошел районе поселка Тиурула.
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