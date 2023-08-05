https://ria.ru/20230805/strimer-1888314098.html
Полиция Нью-Йорка разогнала встречу стримера с подписчиками
Полиция Нью-Йорка разогнала встречу стримера с подписчиками - РИА Новости, 05.08.2023
Полиция Нью-Йорка разогнала встречу стримера с подписчиками
Полиция Нью-Йорка разогнала организованную стримером Каем Сенатом встречу с участием нескольких тысяч человек после того, как собравшиеся устроили погром,... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T08:26
2023-08-05T08:26
2023-08-05T08:36
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка разогнала организованную стримером Каем Сенатом встречу с участием нескольких тысяч человек после того, как собравшиеся устроили погром, заявил глава нью-йоркской полиции Джеффри Мэддри, пишет газета New York Times. По данным газеты, люди собрались на площади после того, как стример Кай Сенат в социальных сетях пообещал раздать участникам игровые приставки. Встреча проходила на площади Юнион-сквер в районе Манхэттен, в центре Нью-Йорка. "На данный момент мы успешно разогнали парк. Но по Манхэттену все еще движутся толпы людей, и мы следим за ними, не позволяя им уничтожать имущество, заниматься мародерством и другими подобными вещами", - заявил Мэддри на брифинге. Мэддри отметил, что в определенный момент ситуация в толпе вышла из-под контроля, люди начали кидаться в полицию и друг друга бутылками, камнями и строительным мусором, устраивая погром вокруг. В разгоне акции участвовало около 1000 полицейских, число задержанных не уточняется, как минимум несколько полицейских получили травмы. Сам блогер скрылся с места проведения акции с началом давки и был позднее задержан полицией.
https://ria.ru/20210319/nalog-1601977719.html
https://ria.ru/20230709/strelba-1883042145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), манхэттен
В мире, Нью-Йорк (город), Манхэттен
Полиция Нью-Йорка разогнала встречу стримера с подписчиками
Полиция Нью-Йорка разогнала встречу стримера с участием нескольких тысяч человек
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Полиция Нью-Йорка разогнала организованную стримером Каем Сенатом встречу с участием нескольких тысяч человек после того, как собравшиеся устроили погром, заявил глава нью-йоркской полиции Джеффри Мэддри, пишет газета New York Times
.
По данным газеты, люди собрались на площади после того, как стример Кай Сенат в социальных сетях пообещал раздать участникам игровые приставки. Встреча проходила на площади Юнион-сквер в районе Манхэттен
, в центре Нью-Йорка.
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"На данный момент мы успешно разогнали парк. Но по Манхэттену все еще движутся толпы людей, и мы следим за ними, не позволяя им уничтожать имущество, заниматься мародерством и другими подобными вещами", - заявил Мэддри на брифинге.
Мэддри отметил, что в определенный момент ситуация в толпе вышла из-под контроля, люди начали кидаться в полицию и друг друга бутылками, камнями и строительным мусором, устраивая погром вокруг. В разгоне акции участвовало около 1000 полицейских, число задержанных не уточняется, как минимум несколько полицейских получили травмы.
Сам блогер скрылся с места проведения акции с началом давки и был позднее задержан полицией.
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