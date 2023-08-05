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На Украине захотели демонтировать с "Родины-матери" в Киеве еще одну деталь

На Украине захотели демонтировать с "Родины-матери" в Киеве еще одну деталь - РИА Новости, 05.08.2023

На Украине захотели демонтировать с "Родины-матери" в Киеве еще одну деталь

На Украине после замены герба СССР на щите "Родины-матери" в Киеве хотят убрать и две пятиконечные звезды на ее мече - с таким предложением выступил украинский... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T02:58

2023-08-05T02:58

2023-08-05T02:58

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. На Украине после замены герба СССР на щите "Родины-матери" в Киеве хотят убрать и две пятиконечные звезды на ее мече - с таким предложением выступил украинский скульптор Алексей Пергаменщик, который работал над изображением украинского герба для этой статуи. Герб СССР, располагавшийся на щите в левой руке более чем 100-метровой скульптуры, демонтировали 1 августа. Сам памятник, открытый 9 мая 1981 года, власти планируют переименовать в "Украину-мать". "Есть вопрос к звездочкам, которые находятся на гарде меча. Я бы заменил гарду меча на такую, которая была у князей Владимира и Святослава. Я это дело изучал, мечи. Добавил бы те же орнаменты времен Владимира, которые лежат у нас в музеях, а сама форма меча (в советском оригинале памятника) совпадает", - сказал Пергаменщик в эфире телеканала "Днепр.ТВ". Как сообщал в июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко, граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230801/vsu-1887531748.html

https://ria.ru/20230704/dennezavisimosti-1882264068.html

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