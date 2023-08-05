https://ria.ru/20230805/ssha-1888324156.html
В США 11 детей получили серьезные травмы при ДТП со школьным автобусом
В США 11 детей получили серьезные травмы при ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 05.08.2023
В США 11 детей получили серьезные травмы при ДТП со школьным автобусом
Школьный автобус, перевозивший около 30 детей, перевернулся в штате Айдахо, в результате чего 11 человек получили серьезные травмы, сообщила полиция штата. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T10:21
2023-08-05T10:21
2023-08-05T10:21
в мире
айдахо
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Школьный автобус, перевозивший около 30 детей, перевернулся в штате Айдахо, в результате чего 11 человек получили серьезные травмы, сообщила полиция штата. "Из 11 пострадавших семеро находились в критическом состоянии, четверо - в некритическом, все дети, находившиеся в автобусе, были доставлены... в местные больницы", - говорится в заявлении полиции, опубликованном в Facebook*. По словам полицейских, автобус был одним из четырех, задействованных в перевозке детей в рамках программы летнего лагеря. В нем находились дети в возрасте от 13 до 18 лет. В полиции отметили, что на данный момент неизвестно, что послужило причиной аварии, расследование продолжается. В заявлении также сообщается, что шоссе, на котором произошло ДТП, в настоящее время закрыто, и водителям следует искать альтернативные маршруты в этом районе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230310/avtobus-1857035516.html
https://ria.ru/20220509/avtobus-1787599592.html
айдахо
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_36fa3b51fdb2345b9d69fc218a779490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, айдахо, россия
В США 11 детей получили серьезные травмы при ДТП со школьным автобусом
В США в штате Айдахо перевернулся школьный автобус, 11 детей получили серьезные травмы
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Школьный автобус, перевозивший около 30 детей, перевернулся в штате Айдахо, в результате чего 11 человек получили серьезные травмы, сообщила полиция штата.
"Из 11 пострадавших семеро находились в критическом состоянии, четверо - в некритическом, все дети, находившиеся в автобусе, были доставлены... в местные больницы", - говорится в заявлении полиции, опубликованном в Facebook*.
В Калужской области школьный автобус с детьми попал в ДТП
По словам полицейских, автобус был одним из четырех, задействованных в перевозке детей в рамках программы летнего лагеря. В нем находились дети в возрасте от 13 до 18 лет.
В полиции отметили, что на данный момент неизвестно, что послужило причиной аварии, расследование продолжается. В заявлении также сообщается, что шоссе, на котором произошло ДТП, в настоящее время закрыто, и водителям следует искать альтернативные маршруты в этом районе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская В Анкаре попал в ДТП школьный автобус