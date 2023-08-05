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В США 11 детей получили серьезные травмы при ДТП со школьным автобусом

В США 11 детей получили серьезные травмы при ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 05.08.2023

В США 11 детей получили серьезные травмы при ДТП со школьным автобусом

Школьный автобус, перевозивший около 30 детей, перевернулся в штате Айдахо, в результате чего 11 человек получили серьезные травмы, сообщила полиция штата. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T10:21

2023-08-05T10:21

2023-08-05T10:21

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россия

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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Школьный автобус, перевозивший около 30 детей, перевернулся в штате Айдахо, в результате чего 11 человек получили серьезные травмы, сообщила полиция штата. "Из 11 пострадавших семеро находились в критическом состоянии, четверо - в некритическом, все дети, находившиеся в автобусе, были доставлены... в местные больницы", - говорится в заявлении полиции, опубликованном в Facebook*. По словам полицейских, автобус был одним из четырех, задействованных в перевозке детей в рамках программы летнего лагеря. В нем находились дети в возрасте от 13 до 18 лет. В полиции отметили, что на данный момент неизвестно, что послужило причиной аварии, расследование продолжается. В заявлении также сообщается, что шоссе, на котором произошло ДТП, в настоящее время закрыто, и водителям следует искать альтернативные маршруты в этом районе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, айдахо, россия