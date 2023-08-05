Рейтинг@Mail.ru
Военный рассказал, как Киев охотится на российских бойцов и командиров - РИА Новости, 05.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/spetsoperatsiya-1888337452.html
Военный рассказал, как Киев охотится на российских бойцов и командиров
Военный рассказал, как Киев охотится на российских бойцов и командиров - РИА Новости, 05.08.2023
Военный рассказал, как Киев охотится на российских бойцов и командиров
Киев пытается охотится FPV-дронами за автотранспортом с российскими бойцами и командирами в районе Соледара на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T12:36
2023-08-05T12:36
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
соледар
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887650214_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_9c3f36bdc7c2292b8947091f3b8e1081.jpg
СОЛЕДАР (ДНР), 5 авг - РИА Новости. Киев пытается охотится FPV-дронами за автотранспортом с российскими бойцами и командирами в районе Соледара на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" бригады "Сибирь". FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым. "Сейчас перешли на охоту на командный состав дронами-камикадзе", - рассказал командир. По его словам, такие FPV-дроны украинские силовики используют активно для ударов по автотранспорту в районе Соледара, так как средняя стоимость данного дрона порядка 45 тысяч рублей, а ущерб он может нанести значительный. По словам "Амиго", также украинские силовики в данном районе используют сельскохозяйственные дроны, переделанные под сброс мин, и беспилотники, оборудованные сбросами гранат. Как сообщили РИА Новости бойцы подразделения, российские военные используют против них средства РЭБ и противодронные ружья. Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
https://ria.ru/20230617/unichtozhenie-1878852332.html
https://ria.ru/20230704/bpla-1882164600.html
киев
соледар
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887650214_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_33dda57392ebf5697dd931adf6df8c98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, киев, соледар, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Соледар, Донбасс
Военный рассказал, как Киев охотится на российских бойцов и командиров

Командир отряда "Енисей": Киев охотится на российских военных при помощи FPV-дронов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащие Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЛЕДАР (ДНР), 5 авг - РИА Новости. Киев пытается охотится FPV-дронами за автотранспортом с российскими бойцами и командирами в районе Соледара на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" бригады "Сибирь".
FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым.
"Сейчас перешли на охоту на командный состав дронами-камикадзе", - рассказал командир.
По его словам, такие FPV-дроны украинские силовики используют активно для ударов по автотранспорту в районе Соледара, так как средняя стоимость данного дрона порядка 45 тысяч рублей, а ущерб он может нанести значительный. По словам "Амиго", также украинские силовики в данном районе используют сельскохозяйственные дроны, переделанные под сброс мин, и беспилотники, оборудованные сбросами гранат. Как сообщили РИА Новости бойцы подразделения, российские военные используют против них средства РЭБ и противодронные ружья.
Уничтожение опорного пункта ВСУ с помощью FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Минобороны показало видео применения FPV-дронов по украинским позициям
17 июня, 11:12
Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
Уничтожение наблюдательного пункта ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Российский FPV-дрон "Овод" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ под Авдеевкой
4 июля, 15:06
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевСоледарДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала