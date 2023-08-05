https://ria.ru/20230805/spetsoperatsiya-1888337452.html
Военный рассказал, как Киев охотится на российских бойцов и командиров
Военный рассказал, как Киев охотится на российских бойцов и командиров - РИА Новости, 05.08.2023
Военный рассказал, как Киев охотится на российских бойцов и командиров
Киев пытается охотится FPV-дронами за автотранспортом с российскими бойцами и командирами в районе Соледара на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T12:36
2023-08-05T12:36
2023-08-05T12:36
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
соледар
донбасс
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СОЛЕДАР (ДНР), 5 авг - РИА Новости. Киев пытается охотится FPV-дронами за автотранспортом с российскими бойцами и командирами в районе Соледара на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" бригады "Сибирь". FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым. "Сейчас перешли на охоту на командный состав дронами-камикадзе", - рассказал командир. По его словам, такие FPV-дроны украинские силовики используют активно для ударов по автотранспорту в районе Соледара, так как средняя стоимость данного дрона порядка 45 тысяч рублей, а ущерб он может нанести значительный. По словам "Амиго", также украинские силовики в данном районе используют сельскохозяйственные дроны, переделанные под сброс мин, и беспилотники, оборудованные сбросами гранат. Как сообщили РИА Новости бойцы подразделения, российские военные используют против них средства РЭБ и противодронные ружья. Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
https://ria.ru/20230617/unichtozhenie-1878852332.html
https://ria.ru/20230704/bpla-1882164600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, киев, соледар, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Соледар, Донбасс
Военный рассказал, как Киев охотится на российских бойцов и командиров
Командир отряда "Енисей": Киев охотится на российских военных при помощи FPV-дронов
СОЛЕДАР (ДНР), 5 авг - РИА Новости. Киев пытается охотится FPV-дронами за автотранспортом с российскими бойцами и командирами в районе Соледара на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" бригады "Сибирь".
FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым.
"Сейчас перешли на охоту на командный состав дронами-камикадзе", - рассказал командир.
По его словам, такие FPV-дроны украинские силовики используют активно для ударов по автотранспорту в районе Соледара, так как средняя стоимость данного дрона порядка 45 тысяч рублей, а ущерб он может нанести значительный. По словам "Амиго", также украинские силовики в данном районе используют сельскохозяйственные дроны, переделанные под сброс мин, и беспилотники, оборудованные сбросами гранат. Как сообщили РИА Новости бойцы подразделения, российские военные используют против них средства РЭБ и противодронные ружья.
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Город Соледар в ДНР
перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск
с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
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