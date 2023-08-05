https://ria.ru/20230805/spetsoperatsiya-1888337452.html

Военный рассказал, как Киев охотится на российских бойцов и командиров

Военный рассказал, как Киев охотится на российских бойцов и командиров - РИА Новости, 05.08.2023

Военный рассказал, как Киев охотится на российских бойцов и командиров

Киев пытается охотится FPV-дронами за автотранспортом с российскими бойцами и командирами в районе Соледара на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T12:36

2023-08-05T12:36

2023-08-05T12:36

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

соледар

донбасс

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СОЛЕДАР (ДНР), 5 авг - РИА Новости. Киев пытается охотится FPV-дронами за автотранспортом с российскими бойцами и командирами в районе Соледара на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" бригады "Сибирь". FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым. "Сейчас перешли на охоту на командный состав дронами-камикадзе", - рассказал командир. По его словам, такие FPV-дроны украинские силовики используют активно для ударов по автотранспорту в районе Соледара, так как средняя стоимость данного дрона порядка 45 тысяч рублей, а ущерб он может нанести значительный. По словам "Амиго", также украинские силовики в данном районе используют сельскохозяйственные дроны, переделанные под сброс мин, и беспилотники, оборудованные сбросами гранат. Как сообщили РИА Новости бойцы подразделения, российские военные используют против них средства РЭБ и противодронные ружья. Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.

https://ria.ru/20230617/unichtozhenie-1878852332.html

https://ria.ru/20230704/bpla-1882164600.html

киев

соледар

донбасс

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, киев, соледар, донбасс