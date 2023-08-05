https://ria.ru/20230805/sotsset-1888319286.html
Маск рассказал, как пользователи соцсети X смогут получить доход от рекламы
Маск рассказал, как пользователи соцсети X смогут получить доход от рекламы - РИА Новости, 05.08.2023
Маск рассказал, как пользователи соцсети X смогут получить доход от рекламы
Право пользователей социальной сети X (бывшая Twitter) на доход от рекламы будет определяться наличием платной подписки X Blue, при ее отсутствии деньги будут... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T09:29
2023-08-05T09:29
2023-08-05T09:29
технологии
франция
илон маск
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Право пользователей социальной сети X (бывшая Twitter) на доход от рекламы будет определяться наличием платной подписки X Blue, при ее отсутствии деньги будут оставаться на счетах компании, владеющей платформой, сообщил американский предприниматель Илон Маск. "Чтобы иметь право на долю дохода от рекламы, вы должны быть подписчиком X Premium (Blue). В противном случае деньги от рекламы останутся у X, если вы не являетесь подписчиком X Premium (Blue)", - написал Маск на своей странице в X. Он добавил, что подписка доступна для всех пользователей. X в апреле текущего года добавила функцию монетизации, которая позволяет пользователям зарабатывать на контенте на своей ленте через введение платной подписки. Илон Маск уточнял, что пользователи смогут получать деньги за свои тексты, фото и видео, опубликованные на платформе. Платная подписка X Blue позволяет, в частности, повысить видимость учетной записи и охват публикуемых сообщений. Ранее Национальная комиссия Франции по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию заявила, что платная подписка X Blue по своей сути и назначению представляет собой новый метод рекламного спонсорства, которое, в свою очередь, запрещено одной из статей кодекса о выборах.
https://ria.ru/20230724/twitter-1886001732.html
https://ria.ru/20230725/rebrending-1886097600.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, франция, илон маск, twitter
Технологии, Франция, Илон Маск, Twitter
Маск рассказал, как пользователи соцсети X смогут получить доход от рекламы
Маск: право на доход от рекламы в соцсети X будет определяться наличием платной подписки
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Право пользователей социальной сети X (бывшая Twitter) на доход от рекламы будет определяться наличием платной подписки X Blue, при ее отсутствии деньги будут оставаться на счетах компании, владеющей платформой, сообщил американский предприниматель Илон Маск.
"Чтобы иметь право на долю дохода от рекламы, вы должны быть подписчиком X Premium (Blue). В противном случае деньги от рекламы останутся у X, если вы не являетесь подписчиком X Premium (Blue)", - написал Маск на своей странице в X.
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Он добавил, что подписка доступна для всех пользователей.
X в апреле текущего года добавила функцию монетизации, которая позволяет пользователям зарабатывать на контенте на своей ленте через введение платной подписки. Илон Маск уточнял, что пользователи смогут получать деньги за свои тексты, фото и видео, опубликованные на платформе.
Платная подписка X Blue позволяет, в частности, повысить видимость учетной записи и охват публикуемых сообщений. Ранее Национальная комиссия Франции
по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию заявила, что платная подписка X Blue по своей сути и назначению представляет собой новый метод рекламного спонсорства, которое, в свою очередь, запрещено одной из статей кодекса о выборах.
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