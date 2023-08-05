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Российские и сирийские военные уничтожили штаб "Ан-Нусры"* в Идлибе - РИА Новости, 05.08.2023
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:14 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/siriya-1888400568.html
Российские и сирийские военные уничтожили штаб "Ан-Нусры"* в Идлибе
Российские и сирийские военные уничтожили штаб "Ан-Нусры"* в Идлибе - РИА Новости, 05.08.2023
Российские и сирийские военные уничтожили штаб "Ан-Нусры"* в Идлибе
ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожили в районе города Идлиб в Сирии штаб террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"*, где находились причастные к терактам против... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T22:14
2023-08-05T22:14
война в сирии
в мире
россия
сирия
идлиб (мухафаза)
воздушно-космические силы россии
центр примирения враждующих сторон в сирии
ввс сирии
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожили в районе города Идлиб в Сирии штаб террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"*, где находились причастные к терактам против военных и мирного населения, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. &quot;В районе города Идлиб совместным ударом ВКС России и ВВС САР уничтожен штаб террористической группировки &quot;Джебхат ан-Нусра&quot;*. В нем находились лица, причастные к организации и проведению диверсий и терактов против сирийских правительственных сил и мирного населения&quot;, - заявил Кулить.Также он уточнил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Алеппо. В результате попадания выпущенной террористами противотанковой управляемой ракеты в автомобиль ВС Сирии погиб один сирийский военный, еще четверо ранены.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, россия, сирия, идлиб (мухафаза), воздушно-космические силы россии, центр примирения враждующих сторон в сирии, ввс сирии
Война в Сирии, В мире, Россия, Сирия, Идлиб (мухафаза), Воздушно-космические силы России, Центр примирения враждующих сторон в Сирии, ВВС Сирии
Российские и сирийские военные уничтожили штаб "Ан-Нусры"* в Идлибе

ЦПВС: ВКС России и ВВС Сирии уничтожили штаб "Джебхат Ан-Нусра" в районе города Идлиб

© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page Боевик террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в Идлибе
Боевик террористической группировки Джебхат ан-Нусра* в Идлибе - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page
Боевик террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в Идлибе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожили в районе города Идлиб в Сирии штаб террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"*, где находились причастные к терактам против военных и мирного населения, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«

"В районе города Идлиб совместным ударом ВКС России и ВВС САР уничтожен штаб террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В нем находились лица, причастные к организации и проведению диверсий и терактов против сирийских правительственных сил и мирного населения", - заявил Кулить.

Также он уточнил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Алеппо. В результате попадания выпущенной террористами противотанковой управляемой ракеты в автомобиль ВС Сирии погиб один сирийский военный, еще четверо ранены.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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Война в СирииВ миреРоссияСирияИдлиб (мухафаза)Воздушно-космические силы РоссииЦентр примирения враждующих сторон в СирииВВС Сирии
 
 
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