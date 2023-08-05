https://ria.ru/20230805/siriya-1888400568.html

Российские и сирийские военные уничтожили штаб "Ан-Нусры"* в Идлибе

Российские и сирийские военные уничтожили штаб "Ан-Нусры"* в Идлибе - РИА Новости, 05.08.2023

Российские и сирийские военные уничтожили штаб "Ан-Нусры"* в Идлибе

ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожили в районе города Идлиб в Сирии штаб террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"*, где находились причастные к терактам против... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T22:14

2023-08-05T22:14

2023-08-05T22:14

война в сирии

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россия

сирия

идлиб (мухафаза)

воздушно-космические силы россии

центр примирения враждующих сторон в сирии

ввс сирии

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожили в районе города Идлиб в Сирии штаб террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"*, где находились причастные к терактам против военных и мирного населения, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "В районе города Идлиб совместным ударом ВКС России и ВВС САР уничтожен штаб террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В нем находились лица, причастные к организации и проведению диверсий и терактов против сирийских правительственных сил и мирного населения", - заявил Кулить.Также он уточнил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Алеппо. В результате попадания выпущенной террористами противотанковой управляемой ракеты в автомобиль ВС Сирии погиб один сирийский военный, еще четверо ранены.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20230803/siriya-1888079987.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сирия, идлиб (мухафаза), воздушно-космические силы россии, центр примирения враждующих сторон в сирии, ввс сирии