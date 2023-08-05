https://ria.ru/20230805/shok-1888311106.html

Американцы пришли в шок, узнав реальные затраты США на оружие для ВСУ

Американцы пришли в шок, узнав реальные затраты США на оружие для ВСУ - РИА Новости, 05.08.2023

Американцы пришли в шок, узнав реальные затраты США на оружие для ВСУ

Читатели Washington Post возмутились из-за информации о том, что Вашингтон потратил на военную поддержку Украины более 60 миллиардов долларов. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T07:43

2023-08-05T07:43

2023-08-05T07:43

украина

сша

вашингтон (штат)

сергей лавров

нато

в мире

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Читатели Washington Post возмутились из-за информации о том, что Вашингтон потратил на военную поддержку Украины более 60 миллиардов долларов."Сколько коррупции вовлечено? У Украины плачевная история, связанная с коррупцией", — отметил ann28."Мой вопрос: для чего эти деньги?" — поинтересовался splcgirl."Вот почему Россия смотрит на это как на прокси-войну, ведущуюся против НАТО и США в частности. Если мы не будем достаточно осторожны, это может привести к плачевным последствиям, о которых мы, по всей видимости, не задумываемся", — отметил piper909."Какое благо для контрактников ВПК. Сразу после того, как мы свернули войну в Афганистане. Невероятный тайминг", — с иронией отметил CalleSinNombre."Интересно, через 20 лет мы все еще будем вести эти нефтяные войны?" — с иронией спросил VWWV1.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине и финансовая поддержка ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20230804/ukraina-1888241375.html

https://ria.ru/20230730/vsu-1887185950.html

украина

сша

вашингтон (штат)

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украина, сша, вашингтон (штат), сергей лавров, нато, в мире