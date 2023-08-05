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Американцы пришли в шок, узнав реальные затраты США на оружие для ВСУ - РИА Новости, 05.08.2023
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07:43 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/shok-1888311106.html
Американцы пришли в шок, узнав реальные затраты США на оружие для ВСУ
Американцы пришли в шок, узнав реальные затраты США на оружие для ВСУ - РИА Новости, 05.08.2023
Американцы пришли в шок, узнав реальные затраты США на оружие для ВСУ
Читатели Washington Post возмутились из-за информации о том, что Вашингтон потратил на военную поддержку Украины более 60 миллиардов долларов. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T07:43
2023-08-05T07:43
украина
сша
вашингтон (штат)
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Читатели Washington Post возмутились из-за информации о том, что Вашингтон потратил на военную поддержку Украины более 60 миллиардов долларов."Сколько коррупции вовлечено? У Украины плачевная история, связанная с коррупцией", — отметил ann28."Мой вопрос: для чего эти деньги?" — поинтересовался splcgirl."Вот почему Россия смотрит на это как на прокси-войну, ведущуюся против НАТО и США в частности. Если мы не будем достаточно осторожны, это может привести к плачевным последствиям, о которых мы, по всей видимости, не задумываемся", — отметил piper909."Какое благо для контрактников ВПК. Сразу после того, как мы свернули войну в Афганистане. Невероятный тайминг", — с иронией отметил CalleSinNombre."Интересно, через 20 лет мы все еще будем вести эти нефтяные войны?" — с иронией спросил VWWV1.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине и финансовая поддержка ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230804/ukraina-1888241375.html
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украина, сша, вашингтон (штат), сергей лавров, нато, в мире
Украина, США, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, НАТО, В мире
Американцы пришли в шок, узнав реальные затраты США на оружие для ВСУ

Читателей Washington Post шокировали данные о тратах США на военную поддержку Украины

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Читатели Washington Post возмутились из-за информации о том, что Вашингтон потратил на военную поддержку Украины более 60 миллиардов долларов.
"Сколько коррупции вовлечено? У Украины плачевная история, связанная с коррупцией", — отметил ann28.
"Мой вопрос: для чего эти деньги?" — поинтересовался splcgirl.
"Вот почему Россия смотрит на это как на прокси-войну, ведущуюся против НАТО и США в частности. Если мы не будем достаточно осторожны, это может привести к плачевным последствиям, о которых мы, по всей видимости, не задумываемся", — отметил piper909.
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"Какое благо для контрактников ВПК. Сразу после того, как мы свернули войну в Афганистане. Невероятный тайминг", — с иронией отметил CalleSinNombre.
"Интересно, через 20 лет мы все еще будем вести эти нефтяные войны?" — с иронией спросил VWWV1.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине и финансовая поддержка ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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