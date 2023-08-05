https://ria.ru/20230805/serra-leone-1888317668.html

Посол Сьерра-Леоне предложил России начать переговоры о безвизовом режиме

Посол Сьерра-Леоне предложил России начать переговоры о безвизовом режиме - РИА Новости, 05.08.2023

Посол Сьерра-Леоне предложил России начать переговоры о безвизовом режиме

Фритауну и Москве стоило бы провести переговоры о введении безвизового режима между странами, заявил РИА Новости посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T09:07

2023-08-05T09:07

2023-08-05T09:07

сьерра-леоне

россия

москва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103288/02/1032880238_0:136:4272:2539_1920x0_80_0_0_33435b62a24a3c51d094dfc6bd65cd9c.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Фритауну и Москве стоило бы провести переговоры о введении безвизового режима между странами, заявил РИА Новости посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво. "Стоило бы провести переговоры по этой теме с российской стороной. Россияне могут получить визу уже по прибытии, прямо в аэропорту. Не нужно идти за ней в посольство", – сказал Йонгаво, отвечая на вопрос о безвизовом режиме с Россией. Он добавил, что Сьерра-Леоне является одной из самых безопасных для туризма стран в Африке. "В Сьерра-Леоне безопасно на 99,9%. Наши граждане – одни из самых гостеприимных народов в мире…, мы рады всем желающим посетить страну", - подчеркнул посол. По его словам, Сьерра-Леоне располагает лучшими пляжами в мире, а россияне, приехавшие её посетить, говорят, что "никогда не были в настолько гостеприимной и красивой стране". "Не думаю, что где-то в Европе могут быть такие пляжи. Это как раз та самая причина, по которой я всегда приглашаю россиян в Сьерра-Леоне. Пусть они увидят всё это своими глазами", - сказал Йонгаво.

https://ria.ru/20230805/posolstvo-1888314536.html

https://ria.ru/20230805/alrosa-1888307256.html

сьерра-леоне

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сьерра-леоне, россия, москва, в мире