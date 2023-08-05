https://ria.ru/20230805/serra-leone-1888317668.html
Посол Сьерра-Леоне предложил России начать переговоры о безвизовом режиме
Посол Сьерра-Леоне предложил России начать переговоры о безвизовом режиме - РИА Новости, 05.08.2023
Посол Сьерра-Леоне предложил России начать переговоры о безвизовом режиме
Фритауну и Москве стоило бы провести переговоры о введении безвизового режима между странами, заявил РИА Новости посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T09:07
2023-08-05T09:07
2023-08-05T09:07
сьерра-леоне
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Фритауну и Москве стоило бы провести переговоры о введении безвизового режима между странами, заявил РИА Новости посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво. "Стоило бы провести переговоры по этой теме с российской стороной. Россияне могут получить визу уже по прибытии, прямо в аэропорту. Не нужно идти за ней в посольство", – сказал Йонгаво, отвечая на вопрос о безвизовом режиме с Россией. Он добавил, что Сьерра-Леоне является одной из самых безопасных для туризма стран в Африке. "В Сьерра-Леоне безопасно на 99,9%. Наши граждане – одни из самых гостеприимных народов в мире…, мы рады всем желающим посетить страну", - подчеркнул посол. По его словам, Сьерра-Леоне располагает лучшими пляжами в мире, а россияне, приехавшие её посетить, говорят, что "никогда не были в настолько гостеприимной и красивой стране". "Не думаю, что где-то в Европе могут быть такие пляжи. Это как раз та самая причина, по которой я всегда приглашаю россиян в Сьерра-Леоне. Пусть они увидят всё это своими глазами", - сказал Йонгаво.
https://ria.ru/20230805/posolstvo-1888314536.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сьерра-леоне, россия, москва, в мире
Сьерра-Леоне, Россия, Москва, В мире
Посол Сьерра-Леоне предложил России начать переговоры о безвизовом режиме
Посол Сьерра-Леоне Йонгаво предложил начать переговоры о безвизовом режиме
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Фритауну и Москве стоило бы провести переговоры о введении безвизового режима между странами, заявил РИА Новости посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво.
"Стоило бы провести переговоры по этой теме с российской стороной. Россияне могут получить визу уже по прибытии, прямо в аэропорту. Не нужно идти за ней в посольство", – сказал Йонгаво, отвечая на вопрос о безвизовом режиме с Россией.
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Он добавил, что Сьерра-Леоне является одной из самых безопасных для туризма стран в Африке
.
«
"В Сьерра-Леоне безопасно на 99,9%. Наши граждане – одни из самых гостеприимных народов в мире…, мы рады всем желающим посетить страну", - подчеркнул посол.
По его словам, Сьерра-Леоне располагает лучшими пляжами в мире, а россияне, приехавшие её посетить, говорят, что "никогда не были в настолько гостеприимной и красивой стране".
"Не думаю, что где-то в Европе
могут быть такие пляжи. Это как раз та самая причина, по которой я всегда приглашаю россиян в Сьерра-Леоне. Пусть они увидят всё это своими глазами", - сказал Йонгаво.
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