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Эксперт заявил, что Европа не приспособилась к новым условиям рынка газа - РИА Новости, 05.08.2023
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07:18 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/rynok-1888309930.html
Эксперт заявил, что Европа не приспособилась к новым условиям рынка газа
Эксперт заявил, что Европа не приспособилась к новым условиям рынка газа - РИА Новости, 05.08.2023
Эксперт заявил, что Европа не приспособилась к новым условиям рынка газа
Рано говорить, что Европа приспособилась к новым условиям рынка газа, региону отчасти повезло с погодой, а показательной с точки зрения установления баланса... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T07:18
2023-08-05T07:18
европа
сергей колобанов
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Рано говорить, что Европа приспособилась к новым условиям рынка газа, региону отчасти повезло с погодой, а показательной с точки зрения установления баланса спроса-предложения может стать предстоящая зима, сказал в комментарии РИА Новости заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. "В целом говорить о том, что Европа приспособилась к новым условиям рынка, пока преждевременно", - говорит Колобанов. Прошлая зима была тёплой и достаточно ветреной для выработки энергии на ветровых энергоустановках, объясняет он. "То есть европейцам, отчасти, повезло!", - отмечает эксперт. Хотя в Европе увеличились мощности по приёму СПГ, мировые производители пока не нарастили объёмы производства этого энергоресурса для удовлетворения возможных пиковых потребностей зимнего периода, продолжает собеседник агентства. Также, по его словам, ещё не реализованы все заявленные меры по экономии потребления энергии, остаётся неопределённость с возможной релокацией ряда энергоёмких промышленных предприятий, снизивших или остановивших своё производство в условиях высоких цен прошлого года. "Поэтому зима 2023/2024 годов, наверное, будет более показательна с точки зрения установления баланса спроса-предложения на газ в Европе и цен на него, особенно если климат не будет "подыгрывать" европейскому плану REPowerEU", - заключает эксперт.
https://ria.ru/20230703/tranzit-1881481117.html
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европа, сергей колобанов, евросоюз, в мире
Европа, Сергей Колобанов, Евросоюз, В мире
Эксперт заявил, что Европа не приспособилась к новым условиям рынка газа

Эксперт Колобанов: рано говорить, что Европа приспособилась к новым условиям рынка газа

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз "Grand Elena" у причала завода по производству СПГ
Танкер-газовоз Grand Elena у причала завода по производству СПГ - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Танкер-газовоз "Grand Elena" у причала завода по производству СПГ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Рано говорить, что Европа приспособилась к новым условиям рынка газа, региону отчасти повезло с погодой, а показательной с точки зрения установления баланса спроса-предложения может стать предстоящая зима, сказал в комментарии РИА Новости заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.
«
"В целом говорить о том, что Европа приспособилась к новым условиям рынка, пока преждевременно", - говорит Колобанов. Прошлая зима была тёплой и достаточно ветреной для выработки энергии на ветровых энергоустановках, объясняет он.
"То есть европейцам, отчасти, повезло!", - отмечает эксперт.
Хотя в Европе увеличились мощности по приёму СПГ, мировые производители пока не нарастили объёмы производства этого энергоресурса для удовлетворения возможных пиковых потребностей зимнего периода, продолжает собеседник агентства. Также, по его словам, ещё не реализованы все заявленные меры по экономии потребления энергии, остаётся неопределённость с возможной релокацией ряда энергоёмких промышленных предприятий, снизивших или остановивших своё производство в условиях высоких цен прошлого года.
"Поэтому зима 2023/2024 годов, наверное, будет более показательна с точки зрения установления баланса спроса-предложения на газ в Европе и цен на него, особенно если климат не будет "подыгрывать" европейскому плану REPowerEU", - заключает эксперт.
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