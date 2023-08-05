https://ria.ru/20230805/rossiya-1888358548.html

Как им это удалось? На Западе шокированы ходом россиян в зоне СВО

Как им это удалось? На Западе шокированы ходом россиян в зоне СВО - РИА Новости, 05.08.2023

Как им это удалось? На Западе шокированы ходом россиян в зоне СВО

Украинское военное руководство не смогло найти слабых мест в российской линии обороны в зоне проведения спецоперации, пишет британская The Economist. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T15:58

2023-08-05T15:58

2023-08-05T15:58

политика

украина

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

россия

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинское военное руководство не смогло найти слабых мест в российской линии обороны в зоне проведения спецоперации, пишет британская The Economist."К сожалению, контрнаступление ВСУ провалилось. <…> Десятый армейский корпус еще не введен в бой, поскольку в обороне русских не найдено никаких брешей", — говорится в статье.По мнению обозревателей издания, теперь западным союзникам потребуется большое количество терпения для дальнейшей поддержки Киева и поставок дальнобойных ракет, кассетных бомб и другого оружия."Нужно много денег. Общая стоимость военной и финансовой помощи со стороны западных сторонников Украины на сегодняшний день составляет почти 200 миллиардов долларов. Честно говоря, это кругленькая сумма", — признались британские журналисты.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированные танки Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.

https://ria.ru/20230805/vsu-1888352164.html

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политика, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, россия