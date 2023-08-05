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В Тель-Авиве во время стрельбы тяжело ранен мужчина
В Тель-Авиве во время стрельбы тяжело ранен мужчина - РИА Новости, 05.08.2023
В Тель-Авиве во время стрельбы тяжело ранен мужчина
Гражданин Израиля получил тяжелое ранение в субботу в результате стрельбы в центре Тель-Авива, нападавший нейтрализован, сообщила пресс-служба скорой помощи... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T19:41
2023-08-05T19:41
2023-08-05T20:11
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Гражданин Израиля получил тяжелое ранение в субботу в результате стрельбы в центре Тель-Авива, нападавший нейтрализован, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA). "В диспетчерский центр MDA поступило сообщение о мужчине, получившем огнестрельное ранение на улице Монтефиоре в Тель-Авиве. На месте работают медики, они оказывают помощь мужчине в тяжелом состоянии. Нападавший нейтрализован", - говорится в сообщении.В полиции Израиля подтвердили факт нападения со стрельбой в Тель-Авиве, добавив, что пострадавшим оказался городской инспектор, который в этот момент проверял подозреваемого."Некоторое время назад городские инспекторы Тель-Авива заметили молодого человека, вызвавшего у них подозрения, и они подошли к нему для проверки. В этот момент подозреваемый открыл огонь по одному из инспекторов, который получил тяжелые ранения (по данным медиков). Его эвакуировали в больницу Ихилов. Другой муниципальный инспектор отреагировал решительно и нейтрализовал террориста", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.На месте стрельбы работают большие силы полиции, граждан просят быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах или вещах, добавили в полиции.По данным 13-го канала, нападавшим оказался 27-летний житель города Дженин на Западном берегу.В начале июля израильские военные провели в Дженине крупнейшую за 20 лет операцию по ликвидации террористической сети на Западном берегу. В результате операции город был частично разрушен, сотни семей из местного лагеря беженцев были вынуждены бежать.
https://ria.ru/20230610/izrail-1877360670.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, израиль
В мире, Тель-Авив, Израиль
В Тель-Авиве во время стрельбы тяжело ранен мужчина
Мужчина тяжело ранен в результате стрельбы в центре Тель-Авива, нападавшего нейтрализовали
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Гражданин Израиля получил тяжелое ранение в субботу в результате стрельбы в центре Тель-Авива, нападавший нейтрализован, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
«
"В диспетчерский центр MDA поступило сообщение о мужчине, получившем огнестрельное ранение на улице Монтефиоре в Тель-Авиве
. На месте работают медики, они оказывают помощь мужчине в тяжелом состоянии. Нападавший нейтрализован", - говорится в сообщении.
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В полиции Израиля подтвердили факт нападения со стрельбой в Тель-Авиве, добавив, что пострадавшим оказался городской инспектор, который в этот момент проверял подозреваемого.
«
"Некоторое время назад городские инспекторы Тель-Авива заметили молодого человека, вызвавшего у них подозрения, и они подошли к нему для проверки. В этот момент подозреваемый открыл огонь по одному из инспекторов, который получил тяжелые ранения (по данным медиков). Его эвакуировали в больницу Ихилов. Другой муниципальный инспектор отреагировал решительно и нейтрализовал террориста", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.
На месте стрельбы работают большие силы полиции, граждан просят быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах или вещах, добавили в полиции.
По данным 13-го канала, нападавшим оказался 27-летний житель города Дженин на Западном берегу.
В начале июля израильские военные провели в Дженине крупнейшую за 20 лет операцию по ликвидации террористической сети на Западном берегу. В результате операции город был частично разрушен, сотни семей из местного лагеря беженцев были вынуждены бежать.
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