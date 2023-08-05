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В Тель-Авиве во время стрельбы тяжело ранен мужчина

В Тель-Авиве во время стрельбы тяжело ранен мужчина - РИА Новости, 05.08.2023

В Тель-Авиве во время стрельбы тяжело ранен мужчина

Гражданин Израиля получил тяжелое ранение в субботу в результате стрельбы в центре Тель-Авива, нападавший нейтрализован, сообщила пресс-служба скорой помощи... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T19:41

2023-08-05T19:41

2023-08-05T20:11

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Гражданин Израиля получил тяжелое ранение в субботу в результате стрельбы в центре Тель-Авива, нападавший нейтрализован, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA). "В диспетчерский центр MDA поступило сообщение о мужчине, получившем огнестрельное ранение на улице Монтефиоре в Тель-Авиве. На месте работают медики, они оказывают помощь мужчине в тяжелом состоянии. Нападавший нейтрализован", - говорится в сообщении.В полиции Израиля подтвердили факт нападения со стрельбой в Тель-Авиве, добавив, что пострадавшим оказался городской инспектор, который в этот момент проверял подозреваемого."Некоторое время назад городские инспекторы Тель-Авива заметили молодого человека, вызвавшего у них подозрения, и они подошли к нему для проверки. В этот момент подозреваемый открыл огонь по одному из инспекторов, который получил тяжелые ранения (по данным медиков). Его эвакуировали в больницу Ихилов. Другой муниципальный инспектор отреагировал решительно и нейтрализовал террориста", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.На месте стрельбы работают большие силы полиции, граждан просят быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах или вещах, добавили в полиции.По данным 13-го канала, нападавшим оказался 27-летний житель города Дженин на Западном берегу.В начале июля израильские военные провели в Дженине крупнейшую за 20 лет операцию по ликвидации террористической сети на Западном берегу. В результате операции город был частично разрушен, сотни семей из местного лагеря беженцев были вынуждены бежать.

https://ria.ru/20230610/izrail-1877360670.html

https://ria.ru/20230418/strelba-1865989280.html

тель-авив

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тель-авив, израиль