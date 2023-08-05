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Источник рассказал о технологии повышения скорости российских ракет - РИА Новости, 05.08.2023
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03:38 05.08.2023 (обновлено: 07:50 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/rakety-1888304043.html
Источник рассказал о технологии повышения скорости российских ракет
Источник рассказал о технологии повышения скорости российских ракет - РИА Новости, 05.08.2023
Источник рассказал о технологии повышения скорости российских ракет
Скорость нанесения ударов российскими подвижными ракетными комплексами вырастет за счет новых систем связи, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T03:38
2023-08-05T07:50
безопасность
технологии
россия
российская электроника
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Скорость нанесения ударов российскими подвижными ракетными комплексами вырастет за счет новых систем связи, сообщил РИА Новости информированный источник.&quot;Для российских войск разработаны коротковолновые линии связи, которые позволят значительно быстрее загружать полетные задания в подвижные ракетные комплексы различного назначения за счет увеличившегося объема передачи данных в единицу времени. Это ускорит реагирование войск на действия противника и позволит более оперативно наносить удары по выявленным целям или реагировать на складывающуюся обстановку на театре военных действий&quot;, — рассказал собеседник агентства.Как пояснил РИА Новости военный эксперт, ведущий российский специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов, коротковолновая связь (КВ) дублирует спутниковые и кабельные линии связи. Во втором случае средства передачи сигналов могут получить повреждения, например, в бою или при чрезвычайных происшествиях. "Поэтому КВ-связь актуальна для флота, где не протянешь кабель за кораблем, или для ракетных комплексов, которым нужно быстро развернуться на боевой позиции, оперативно получить целеуказание и полетное задание и нанести удар по противнику, а потом так же быстро сменить позицию", — пояснил эксперт. По словам Федутинова, сегодня вопросом повышения скорости передачи данных в КВ-диапазоне занимаются многие силовые ведомства. Расширение полосы сигнала, а не наращивание числа укзополосных каналов, позволяет при том же количестве "железа" получить большие скорости."Повышать скорость передачи данных в КВ-диапазаоне необходимо также и потому, что вводимые в эксплуатацию системы управления боевыми действиями требуют большей пропускной способности канала", — добавил Федутинов. Ранее в "Росэлектронике" сообщили о разработке новой радиолинии "Сатурн", которая позволит в восемь раз повысить скорость передачи данных в КВ-диапазоне без увеличения количества радиооборудования за счет расширения полосы сигнала. В холдинге уточняли, что на испытаниях нового решения модем развивал скорость передачи данных до 57,6 килобита в секунду. Увеличение мощности передатчика до 500 ватт позволило поднять предельную скорость до 76,8 килобита в секунду, что эквивалентно использованию восьми традиционных комплексов КВ-радиосвязи с полосой 3,1 килогерца.
https://ria.ru/20230726/drony-1886286808.html
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безопасность, технологии, россия, российская электроника
Безопасность, Технологии, Россия, Российская электроника
Источник рассказал о технологии повышения скорости российских ракет

Скорость российских ракет вырастет из-за новой коротковолновой линии связи

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс ведет огонь по цели
Зенитный ракетный комплекс ведет огонь по цели - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс ведет огонь по цели . Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Скорость нанесения ударов российскими подвижными ракетными комплексами вырастет за счет новых систем связи, сообщил РИА Новости информированный источник.
«

"Для российских войск разработаны коротковолновые линии связи, которые позволят значительно быстрее загружать полетные задания в подвижные ракетные комплексы различного назначения за счет увеличившегося объема передачи данных в единицу времени. Это ускорит реагирование войск на действия противника и позволит более оперативно наносить удары по выявленным целям или реагировать на складывающуюся обстановку на театре военных действий", — рассказал собеседник агентства.

Как пояснил РИА Новости военный эксперт, ведущий российский специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов, коротковолновая связь (КВ) дублирует спутниковые и кабельные линии связи. Во втором случае средства передачи сигналов могут получить повреждения, например, в бою или при чрезвычайных происшествиях.
"Поэтому КВ-связь актуальна для флота, где не протянешь кабель за кораблем, или для ракетных комплексов, которым нужно быстро развернуться на боевой позиции, оперативно получить целеуказание и полетное задание и нанести удар по противнику, а потом так же быстро сменить позицию", — пояснил эксперт.
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По словам Федутинова, сегодня вопросом повышения скорости передачи данных в КВ-диапазоне занимаются многие силовые ведомства. Расширение полосы сигнала, а не наращивание числа укзополосных каналов, позволяет при том же количестве "железа" получить большие скорости.
«
"Повышать скорость передачи данных в КВ-диапазаоне необходимо также и потому, что вводимые в эксплуатацию системы управления боевыми действиями требуют большей пропускной способности канала", — добавил Федутинов.
Ранее в "Росэлектронике" сообщили о разработке новой радиолинии "Сатурн", которая позволит в восемь раз повысить скорость передачи данных в КВ-диапазоне без увеличения количества радиооборудования за счет расширения полосы сигнала.
В холдинге уточняли, что на испытаниях нового решения модем развивал скорость передачи данных до 57,6 килобита в секунду. Увеличение мощности передатчика до 500 ватт позволило поднять предельную скорость до 76,8 килобита в секунду, что эквивалентно использованию восьми традиционных комплексов КВ-радиосвязи с полосой 3,1 килогерца.
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