https://ria.ru/20230805/pvo-1888344883.html
Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских дрона
Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских дрона - РИА Новости, 05.08.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника и 8 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T13:50
2023-08-05T13:50
2023-08-05T13:50
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника и 8 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, российской ПВО за сутки было сбито 22 украинских беспилотника в ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 458 украинских военных самолетов, 245 вертолетов, 5518 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 130 танков и других боевых бронированных машин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5768 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 071 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230804/pvo-1888115325.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Безопасность
Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских дрона
Минобороны: системы ПВО за сутки сбили 22 украинских дрона и восемь снарядов HIMARS
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника и 8 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Кроме того, российской ПВО за сутки было сбито 22 украинских беспилотника в ДНР
, ЛНР
, Харьковской, Запорожской и Херсонской области
.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 458 украинских военных самолетов, 245 вертолетов, 5518 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 130 танков и других боевых бронированных машин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5768 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 071 единица специальной военной автомобильной техники.
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