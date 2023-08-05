Рейтинг@Mail.ru
Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских дрона - РИА Новости, 05.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/pvo-1888344883.html
Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских дрона
Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских дрона - РИА Новости, 05.08.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника и 8 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T13:50
2023-08-05T13:50
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника и 8 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, российской ПВО за сутки было сбито 22 украинских беспилотника в ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 458 украинских военных самолетов, 245 вертолетов, 5518 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 130 танков и других боевых бронированных машин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5768 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 071 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230804/pvo-1888115325.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Безопасность
Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских дрона

Минобороны: системы ПВО за сутки сбили 22 украинских дрона и восемь снарядов HIMARS

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника и 8 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Кроме того, российской ПВО за сутки было сбито 22 украинских беспилотника в ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 458 украинских военных самолетов, 245 вертолетов, 5518 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 130 танков и других боевых бронированных машин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5768 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 071 единица специальной военной автомобильной техники.
Площадь Единства в Бердянске - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
ПВО ночью сбила беспилотники над Азовским морем и Бердянском
4 августа, 10:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала