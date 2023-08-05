https://ria.ru/20230805/pvo-1888344883.html

Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских дрона

Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских дрона - РИА Новости, 05.08.2023

Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских дрона

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника и 8 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T13:50

2023-08-05T13:50

2023-08-05T13:50

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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безопасность

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника и 8 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, российской ПВО за сутки было сбито 22 украинских беспилотника в ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 458 украинских военных самолетов, 245 вертолетов, 5518 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 130 танков и других боевых бронированных машин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5768 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 071 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230804/pvo-1888115325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность