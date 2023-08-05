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"Легко не будет". СМИ узнали о шокирующем признании Зеленского - РИА Новости, 05.08.2023
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10:00 05.08.2023 (обновлено: 16:37 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/priznanie-1888321878.html
"Легко не будет". СМИ узнали о шокирующем признании Зеленского
"Легко не будет". СМИ узнали о шокирующем признании Зеленского - РИА Новости, 05.08.2023
"Легко не будет". СМИ узнали о шокирующем признании Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский знает, что Запад будет вынуждать его пойти на мирные переговоры с Москвой, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T10:00
2023-08-05T16:37
в мире
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
евросоюз
саудовская аравия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский знает, что Запад будет вынуждать его пойти на мирные переговоры с Москвой, пишет газета The New York Times.&quot;В среду Зеленский сообщил своим дипломатам, что ситуация будет еще более сложной, так как в ближайшие месяцы давление, направленное на поиск путей к мирным переговорам, будет нарастать&quot;, — указали журналисты.Обозреватели также отметили, что перед украинским правительством стоит проблема сохранения поддержки Запада, поскольку изнурительное, кровавое и дорогостоящее контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому и Киеву необходимо найти новых союзников для продолжения ведения боевых действий.Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена 5-6 августа провести в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. МИД Китая в пятницу сообщил, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй также примет участие в заседании по украинскому вопросу в Саудовской Аравии. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
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украина
россия
саудовская аравия
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, евросоюз, саудовская аравия
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Евросоюз, Саудовская Аравия
"Легко не будет". СМИ узнали о шокирующем признании Зеленского

NYT: Зеленский признал, что Запад окажет на него давление пойти на переговоры с Москвой

© AP Photo / Federico GambariniПрезидент Украины Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене
Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Federico Gambarini
Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский знает, что Запад будет вынуждать его пойти на мирные переговоры с Москвой, пишет газета The New York Times.
«

"В среду Зеленский сообщил своим дипломатам, что ситуация будет еще более сложной, так как в ближайшие месяцы давление, направленное на поиск путей к мирным переговорам, будет нарастать", — указали журналисты.

Обозреватели также отметили, что перед украинским правительством стоит проблема сохранения поддержки Запада, поскольку изнурительное, кровавое и дорогостоящее контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому и Киеву необходимо найти новых союзников для продолжения ведения боевых действий.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена 5-6 августа провести в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. МИД Китая в пятницу сообщил, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй также примет участие в заседании по украинскому вопросу в Саудовской Аравии. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.

Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
СМИ: Зеленский играет с огнем, устраивая истерики союзникам
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В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОЕвросоюзСаудовская Аравия
 
 
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