https://ria.ru/20230805/priznanie-1888321878.html

"Легко не будет". СМИ узнали о шокирующем признании Зеленского

"Легко не будет". СМИ узнали о шокирующем признании Зеленского - РИА Новости, 05.08.2023

"Легко не будет". СМИ узнали о шокирующем признании Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский знает, что Запад будет вынуждать его пойти на мирные переговоры с Москвой, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T10:00

2023-08-05T10:00

2023-08-05T16:37

в мире

украина

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

евросоюз

саудовская аравия

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский знает, что Запад будет вынуждать его пойти на мирные переговоры с Москвой, пишет газета The New York Times."В среду Зеленский сообщил своим дипломатам, что ситуация будет еще более сложной, так как в ближайшие месяцы давление, направленное на поиск путей к мирным переговорам, будет нарастать", — указали журналисты.Обозреватели также отметили, что перед украинским правительством стоит проблема сохранения поддержки Запада, поскольку изнурительное, кровавое и дорогостоящее контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому и Киеву необходимо найти новых союзников для продолжения ведения боевых действий.Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена 5-6 августа провести в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. МИД Китая в пятницу сообщил, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй также примет участие в заседании по украинскому вопросу в Саудовской Аравии. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

https://ria.ru/20230805/isterika-1888316896.html

украина

россия

саудовская аравия

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, евросоюз, саудовская аравия