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Суд приговорил экс-премьера Пакистана Хана к трем годам заключения

Суд приговорил экс-премьера Пакистана Хана к трем годам заключения - РИА Новости, 05.08.2023

Суд приговорил экс-премьера Пакистана Хана к трем годам заключения

Суд в Исламабаде приговорил экс-премьера Пакистана Имрана Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей,... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T11:07

2023-08-05T11:07

2023-08-05T14:46

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Суд в Исламабаде приговорил экс-премьера Пакистана Имрана Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане, сообщила местная газета Dawn."В субботу суд Исламабада постановил, что обвинения против председателя PTI (партия "Техрик-и-Инсаф". — Прим. ред.) Имрана Хана по делу Тошаханы были "доказаны", и приговорил бывшего премьер-министра к трем годам тюремного заключения", — уточнило СМИ.Газета добавила, что политика арестовали в резиденции Заман-Парк в Лахоре вскоре после того, как его осудили по "делу Тошахана".Команда юристов экс-премьера заявила, что немедленно подаст апелляцию на решение суда. Как отмечают эксперты издания, обвинительный приговор по этому делу может лишить политика шансов на участие в предстоящих национальных выборах, которые намечены на ноябрь.В октябре 2022 года избирательная комиссия Пакистана лишила Хана парламентского мандата, а также права на избрание и назначение как в федеральный, так и в региональные законодательные органы страны в течение пяти лет. Комиссия приняла такое решение, признав политика виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Пакистана, и в сокрытии информации о полученных им лично подарках. Нынешний премьер Шахбаз Шариф заявлял, что Хан продал в Дубае государственные сокровища общей стоимостью 140 миллионов пакистанских рупий (свыше 630 тысяч долларов).В мае 2023 года суд в Пакистане восстановил действие ордера на арест экс-премьера по делу о продаже подарков от иностранных глав государств. Девятого мая Хана задержали сотрудники Национального бюро отчетности (экономическая разведка), на следующий день суд в Исламабаде арестовал политика на восемь дней. Затем Верховный суд Пакистана признал его арест незаконным и распорядился немедленно освободить экс-премьера. Двенадцатого мая Верховный суд Исламабада освободил Хана под залог. Коллегия судей одобрила освобождение Хана под залог сначала сроком на две недели, до 26 мая, а затем неоднократно продлевала его.

https://ria.ru/20230525/pakistan-1874077446.html

https://ria.ru/20230525/pakistan-1874066346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пакистан, исламабад, дубай, имран хан