https://ria.ru/20230805/poteri-1888344408.html
ВСУ потеряли до 35 солдат на Херсонском направлении
ВСУ потеряли до 35 солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.08.2023
ВСУ потеряли до 35 солдат на Херсонском направлении
Потери украинских военнослужащих на херсонском направлении составили до 35 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T13:40
2023-08-05T13:40
2023-08-05T13:40
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Потери украинских военнослужащих на херсонском направлении составили до 35 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230805/novoselovskoe-1888342266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 35 солдат на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 35 солдат и гаубицу "Мста-Б" на Херсонском направлении