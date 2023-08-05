https://ria.ru/20230805/poteri-1888344408.html

ВСУ потеряли до 35 солдат на Херсонском направлении

ВСУ потеряли до 35 солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.08.2023

ВСУ потеряли до 35 солдат на Херсонском направлении

Потери украинских военнослужащих на херсонском направлении составили до 35 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T13:40

2023-08-05T13:40

2023-08-05T13:40

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Потери украинских военнослужащих на херсонском направлении составили до 35 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230805/novoselovskoe-1888342266.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины