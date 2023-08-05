https://ria.ru/20230805/poteri-1888342867.html
ВСУ потеряли до 230 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 230 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 05.08.2023
ВСУ потеряли до 230 военных на Донецком направлении
Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении до 230 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T13:30
2023-08-05T13:30
2023-08-05T13:48
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:99:2500:1505_1920x0_80_0_0_f34be9f13cf2b86fb64519a492cc581b.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении до 230 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На Донецком направлении, сказали в ведомстве, подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 10 атак противника в районах населенных пунктов Белргоровка, Авдеевка и Старомихайловка Донецкой народной республики.Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники войск Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Ласточкино, Марьинка и Красногоровка Донецкой народной республики."Потери противника составили до 230 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, гаубица Д-20, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также противотанковая пушка "Рапира", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20230805/novoselovskoe-1888342266.html
авдеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_46caec9a969989d70dae41bfa308ee93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Авдеевка
ВСУ потеряли до 230 военных на Донецком направлении
Минобороны: украинские военные за сутки потеряли до 230 военных на Донецком направлении