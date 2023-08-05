https://ria.ru/20230805/poteri-1888342867.html

ВСУ потеряли до 230 военных на Донецком направлении

ВСУ потеряли до 230 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 05.08.2023

ВСУ потеряли до 230 военных на Донецком направлении

Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении до 230 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T13:30

2023-08-05T13:30

2023-08-05T13:48

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

авдеевка

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении до 230 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На Донецком направлении, сказали в ведомстве, подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 10 атак противника в районах населенных пунктов Белргоровка, Авдеевка и Старомихайловка Донецкой народной республики.Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники войск Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Ласточкино, Марьинка и Красногоровка Донецкой народной республики."Потери противника составили до 230 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, гаубица Д-20, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также противотанковая пушка "Рапира", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20230805/novoselovskoe-1888342266.html

авдеевка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, авдеевка