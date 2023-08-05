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ВСУ потеряли до 230 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 05.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 05.08.2023 (обновлено: 13:48 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/poteri-1888342867.html
ВСУ потеряли до 230 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 230 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 05.08.2023
ВСУ потеряли до 230 военных на Донецком направлении
Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении до 230 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T13:30
2023-08-05T13:48
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
авдеевка
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении до 230 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На Донецком направлении, сказали в ведомстве, подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 10 атак противника в районах населенных пунктов Белргоровка, Авдеевка и Старомихайловка Донецкой народной республики.Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники войск Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Ласточкино, Марьинка и Красногоровка Донецкой народной республики."Потери противника составили до 230 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, гаубица Д-20, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также противотанковая пушка "Рапира", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20230805/novoselovskoe-1888342266.html
авдеевка
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Авдеевка
ВСУ потеряли до 230 военных на Донецком направлении

Минобороны: украинские военные за сутки потеряли до 230 военных на Донецком направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении до 230 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
На Донецком направлении, сказали в ведомстве, подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 10 атак противника в районах населенных пунктов Белргоровка, Авдеевка и Старомихайловка Донецкой народной республики.
Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники войск Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Ласточкино, Марьинка и Красногоровка Донецкой народной республики.
"Потери противника составили до 230 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, гаубица Д-20, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также противотанковая пушка "Рапира", - сказали в министерстве.
Минобороны о захвате 11 опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныАвдеевка
 
 
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