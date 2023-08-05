https://ria.ru/20230805/posolstvo-1888314536.html
В Сьерра-Леоне ждут, что Россия откроет во Фритауне свое посольство
В Сьерра-Леоне ждут, что Россия откроет во Фритауне свое посольство - РИА Новости, 05.08.2023
В Сьерра-Леоне ждут, что Россия откроет во Фритауне свое посольство
Посол Сьерра-Леоне Мохамед Йонгаво заявил РИА Новости, что, по его данным, в Москве рассматривают возможность открытия во Фритауне российского посольства. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T08:30
2023-08-05T08:30
2023-08-05T08:30
россия
сьерра-леоне
фритаун
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Посол Сьерра-Леоне Мохамед Йонгаво заявил РИА Новости, что, по его данным, в Москве рассматривают возможность открытия во Фритауне российского посольства. Президент России Владимир Путин заявил на саммите "Россия-Африка", что в ближайшее время в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо возобновят свою работу российские посольства. По его словам, Россия готова открывать в странах Африки дополнительные загранучреждения и увеличить штат сотрудников. "В ходе моих встреч с официальными лицами в министерстве иностранных дел РФ поступали сигналы, что Москва планирует вновь открыть посольство в столице Сьерра-Леоне. Полагаю, что это прорабатывается в российском МИД", – сказал посол. Он отметил, что во Фритауне поприветствовали бы решение РФ вновь открыть свою дипмиссию. "Это позволило бы нашим гражданам, в частности, студентам, перестать ездить в Гвинею для получения визы в Российскую Федерацию", - подчеркнул он. Он напомнил, что до начала гражданской войны в Сьерра-Леоне (1991 - 2002 гг) в стране было не только советское посольство, но и культурный центр, и сейчас в стране были бы рады и его открытию. "Наши студенты, которые едут на учёбу в РФ, были бы рады получить возможность выучить русский язык и познакомиться с культурой России ещё до приезда в страну", – сказал Йонгаво. По его словам, у Сьерра-Леоне и России долгая история отношений, которая началась еще в 1960-е годы. "Мы продолжим и далее выстраивать дружеские отношения с Российской Федерацией для обоюдного блага обеих стран", - заявил посол.
https://ria.ru/20230805/afrika-1888308740.html
https://ria.ru/20230704/posol-1882125282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сьерра-леоне, фритаун
Россия, Сьерра-Леоне, Фритаун
В Сьерра-Леоне ждут, что Россия откроет во Фритауне свое посольство
Посол Йонгаво: в Сьерра-Леоне ждут, что Россия откроет свое посольство в столице Фритауне
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Посол Сьерра-Леоне Мохамед Йонгаво заявил РИА Новости, что, по его данным, в Москве рассматривают возможность открытия во Фритауне российского посольства.
Президент России Владимир Путин
заявил на саммите "Россия-Африка", что в ближайшее время в Экваториальной Гвинее
и Буркина-Фасо возобновят свою работу российские посольства. По его словам, Россия готова открывать в странах Африки
дополнительные загранучреждения и увеличить штат сотрудников.
"В ходе моих встреч с официальными лицами в министерстве иностранных дел РФ поступали сигналы, что Москва планирует вновь открыть посольство в столице Сьерра-Леоне. Полагаю, что это прорабатывается в российском МИД", – сказал посол.
Он отметил, что во Фритауне поприветствовали бы решение РФ вновь открыть свою дипмиссию.
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"Это позволило бы нашим гражданам, в частности, студентам, перестать ездить в Гвинею
для получения визы в Российскую Федерацию", - подчеркнул он.
Он напомнил, что до начала гражданской войны в Сьерра-Леоне (1991 - 2002 гг) в стране было не только советское посольство, но и культурный центр, и сейчас в стране были бы рады и его открытию.
"Наши студенты, которые едут на учёбу в РФ, были бы рады получить возможность выучить русский язык и познакомиться с культурой России ещё до приезда в страну", – сказал Йонгаво.
По его словам, у Сьерра-Леоне и России долгая история отношений, которая началась еще в 1960-е годы.
"Мы продолжим и далее выстраивать дружеские отношения с Российской Федерацией для обоюдного блага обеих стран", - заявил посол.
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