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Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов - РИА Новости, 05.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:23 05.08.2023 (обновлено: 16:55 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/porty-1888361144.html
Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов
Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов - РИА Новости, 05.08.2023
Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов
Украина накануне объявила о военной угрозе для судоходства в акватории Черного моря шести российских портов, сообщило украинское издание "Экономическая правда"... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T16:23
2023-08-05T16:55
специальная военная операция на украине
украина
черное море
анапа
в мире
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украина накануне объявила о военной угрозе для судоходства в акватории Черного моря шести российских портов, сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на уведомление государственного учреждения "Госгидрография". &quot;Речь идет об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань&quot;, — уточнило издание.Как добавили в сообщении, основанием объявления служит приказ Военно-морских сил Украины от 4 августа.Сегодня в Росморречфлоте сообщили, что российский танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения в южной части Керченского пролива, предположительно, при атаке морского дрона. Судно осталось на плаву, из него откачивают воду. В ведомстве уточнили, что поврежденный танкер находится у входа в южную часть пролива.По информации украинского издания УНН, за нападением стоит Служба безопасности Украины. Для атаки использовался надводный дрон с 450 килограммами тротила.Как отметили в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска, судно во время атаки было загружено только техническим балластом.
https://ria.ru/20230805/posledstviya-1888349879.html
https://ria.ru/20230805/germaniya-1888353835.html
украина
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украина, черное море, анапа, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Черное море, Анапа, В мире
Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов

Украина объявила о военной угрозе для судоходства в акватории шести российских портов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Керченский пролив
Вид на Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украина накануне объявила о военной угрозе для судоходства в акватории Черного моря шести российских портов, сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на уведомление государственного учреждения "Госгидрография".
«

"Речь идет об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань", — уточнило издание.

Как добавили в сообщении, основанием объявления служит приказ Военно-морских сил Украины от 4 августа.
Сегодня в Росморречфлоте сообщили, что российский танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения в южной части Керченского пролива, предположительно, при атаке морского дрона. Судно осталось на плаву, из него откачивают воду. В ведомстве уточнили, что поврежденный танкер находится у входа в южную часть пролива.
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По информации украинского издания УНН, за нападением стоит Служба безопасности Украины. Для атаки использовался надводный дрон с 450 килограммами тротила.
Как отметили в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска, судно во время атаки было загружено только техническим балластом.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЧерное мореАнапаВ мире
 
 
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