https://ria.ru/20230805/porty-1888361144.html
Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов
Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов - РИА Новости, 05.08.2023
Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов
Украина накануне объявила о военной угрозе для судоходства в акватории Черного моря шести российских портов, сообщило украинское издание "Экономическая правда"... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T16:23
2023-08-05T16:23
2023-08-05T16:55
специальная военная операция на украине
украина
черное море
анапа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153350/27/1533502719_0:123:3205:1925_1920x0_80_0_0_f0828026634466480ac8010eb256f548.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украина накануне объявила о военной угрозе для судоходства в акватории Черного моря шести российских портов, сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на уведомление государственного учреждения "Госгидрография". "Речь идет об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань", — уточнило издание.Как добавили в сообщении, основанием объявления служит приказ Военно-морских сил Украины от 4 августа.Сегодня в Росморречфлоте сообщили, что российский танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения в южной части Керченского пролива, предположительно, при атаке морского дрона. Судно осталось на плаву, из него откачивают воду. В ведомстве уточнили, что поврежденный танкер находится у входа в южную часть пролива.По информации украинского издания УНН, за нападением стоит Служба безопасности Украины. Для атаки использовался надводный дрон с 450 килограммами тротила.Как отметили в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска, судно во время атаки было загружено только техническим балластом.
https://ria.ru/20230805/posledstviya-1888349879.html
https://ria.ru/20230805/germaniya-1888353835.html
украина
черное море
анапа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153350/27/1533502719_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_285dedea4bac749627a39de5d4b2a5ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, черное море, анапа, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Черное море, Анапа, В мире
Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов
Украина объявила о военной угрозе для судоходства в акватории шести российских портов