https://ria.ru/20230805/porty-1888361144.html

Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов

Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов - РИА Новости, 05.08.2023

Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов

Украина накануне объявила о военной угрозе для судоходства в акватории Черного моря шести российских портов, сообщило украинское издание "Экономическая правда"... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T16:23

2023-08-05T16:23

2023-08-05T16:55

специальная военная операция на украине

украина

черное море

анапа

в мире

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украина накануне объявила о военной угрозе для судоходства в акватории Черного моря шести российских портов, сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на уведомление государственного учреждения "Госгидрография". "Речь идет об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань", — уточнило издание.Как добавили в сообщении, основанием объявления служит приказ Военно-морских сил Украины от 4 августа.Сегодня в Росморречфлоте сообщили, что российский танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения в южной части Керченского пролива, предположительно, при атаке морского дрона. Судно осталось на плаву, из него откачивают воду. В ведомстве уточнили, что поврежденный танкер находится у входа в южную часть пролива.По информации украинского издания УНН, за нападением стоит Служба безопасности Украины. Для атаки использовался надводный дрон с 450 килограммами тротила.Как отметили в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска, судно во время атаки было загружено только техническим балластом.

https://ria.ru/20230805/posledstviya-1888349879.html

https://ria.ru/20230805/germaniya-1888353835.html

украина

черное море

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, черное море, анапа, в мире