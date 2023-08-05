https://ria.ru/20230805/politseyskiy-1888401997.html

Полицейский, раненный при стрельбе в Тель-Авиве, скончался

Полицейский, раненный при стрельбе в Тель-Авиве, скончался - РИА Новости, 05.08.2023

Полицейский, раненный при стрельбе в Тель-Авиве, скончался

Инспектор полиции Тель-Авива, раненный в субботу в результате нападения со стрельбой в центре города, скончался в больнице, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T22:31

2023-08-05T22:31

2023-08-05T22:31

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Инспектор полиции Тель-Авива, раненный в субботу в результате нападения со стрельбой в центре города, скончался в больнице, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования его семье. "От имени всех граждан Израиля мы с (моей женой - ред.) Сарой от всего сердца выражаем соболезнования семье покойного Хена Амира, полицейского муниципалитета Тель-Авив-Яффо, убитого сегодня в результате нападения в Тель-Авиве. Хену было 42 года, он отец троих детей. Своим телом он предотвратил крупную атаку и спас множество жизней. Наши силы безопасности сведут счеты со всеми, кто покусится на наши души. Светлой памяти", - написал Нетаньяху в Twitter. Ранее в субботу, по данным полиции, 27-летний палестинец из города Дженин на Западном берегу без разрешения на работу в Израиле прибыл в Тель-Авив. На улице Монтефиоре в центре города он вызвал подозрения у полицейских инспекторов, которые подошли к нему для проверки. В ходе проверки подозреваемый открыл огонь по одному из инспекторов и тяжело ранил его. Второй инспектор нейтрализовал нападавшего.

https://ria.ru/20230801/izrail-1887662143.html

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в мире, тель-авив, биньямин нетаньяху, twitter, израиль