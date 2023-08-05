https://ria.ru/20230805/polety-1888362775.html

Туркменская авиакомпания приостановила полеты в Москву

Туркменская авиакомпания приостановила полеты в Москву - РИА Новости, 05.08.2023

Туркменская авиакомпания приостановила полеты в Москву

Авиакомпания "Туркменистан" приостанавливает с 8 августа по 28 октября 2023 года выполнение авиарейсов по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад, полеты в РФ будут РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T16:37

2023-08-05T16:37

2023-08-05T19:09

ашхабад

москва

казань

туркмения

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АШХАБАД, 5 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Туркменистан" приостанавливает с 8 августа по 28 октября 2023 года выполнение авиарейсов по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад, полеты в РФ будут выполняться по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад, сообщает сайт "Туркменских авиалиний". Ранее сайт сообщил, что авиакомпания "Туркменистан" приостановила с 1 августа 2023 года авиарейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне.Теперь пассажирам, имеющим авиабилеты Москва — Ашхабад, необходимо самостоятельно прибыть в Казань за три часа до вылета согласно дате и времени, указанным в авиабилете. При согласии пассажира авиабилеты по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад будут переоформлены на рейс Ашхабад — Казань — Ашхабад без удержания сборов, пассажиры могут пройти регистрацию в аэропортах Ашхабада и Казани согласно дате и времени, указанным в билете.Пассажирам, не желающим переоформления билетов на рейсы Ашхабад — Казань — Ашхабад, будет оформлен полный возврат денежных средств без удержаний, в соответствии с правилами авиакомпании "Туркменистан". Возврат денежных средств проводится только в стране покупки билета.

https://ria.ru/20230804/sochi-1888229824.html

ашхабад

москва

казань

туркмения

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ашхабад, москва, казань, туркмения