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В Ницце опрокинулся вагон туристического поезда, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.08.2023
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20:25 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/poezd-1888390808.html
В Ницце опрокинулся вагон туристического поезда, есть пострадавшие
В Ницце опрокинулся вагон туристического поезда, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.08.2023
В Ницце опрокинулся вагон туристического поезда, есть пострадавшие
Одиннадцать человек пострадали в результате опрокидывания вагона небольшого туристического поезда в Ницце, сообщает телеканал France 3 со ссылкой на... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T20:25
2023-08-05T20:25
ницца
франция
в мире
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ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в результате опрокидывания вагона небольшого туристического поезда в Ницце, сообщает телеканал France 3 со ссылкой на пожарно-спасательные службы. &quot;Последний вагон небольшого туристического поезда в Ницце, особенно популярного среди туристов в городе в это время года, перевернулся на Английской набережной... По данным пожарно-спасательных служб, пострадали 11 человек&quot;, - сообщает телеканал в субботу.Отмечается, что три человека были госпитализированы. О причинах аварии не сообщается, но телеканал уточняет, что первые признаки не указывают на столкновение с другим транспортным средством.
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ницца, франция, в мире
Ницца, Франция, В мире
В Ницце опрокинулся вагон туристического поезда, есть пострадавшие

France 3: при опрокидывании вагона туристического поезда в Ницце пострадали 11 человек

© AP Photo / Ciaran FaheyСкорая помощь в Ницце
Скорая помощь в Ницце - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Ciaran Fahey
Скорая помощь в Ницце. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в результате опрокидывания вагона небольшого туристического поезда в Ницце, сообщает телеканал France 3 со ссылкой на пожарно-спасательные службы.
«

"Последний вагон небольшого туристического поезда в Ницце, особенно популярного среди туристов в городе в это время года, перевернулся на Английской набережной... По данным пожарно-спасательных служб, пострадали 11 человек", - сообщает телеканал в субботу.

Отмечается, что три человека были госпитализированы. О причинах аварии не сообщается, но телеканал уточняет, что первые признаки не указывают на столкновение с другим транспортным средством.
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