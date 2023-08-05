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В Ницце опрокинулся вагон туристического поезда, есть пострадавшие
В Ницце опрокинулся вагон туристического поезда, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.08.2023
В Ницце опрокинулся вагон туристического поезда, есть пострадавшие
Одиннадцать человек пострадали в результате опрокидывания вагона небольшого туристического поезда в Ницце, сообщает телеканал France 3 со ссылкой на... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T20:25
2023-08-05T20:25
2023-08-05T20:25
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ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в результате опрокидывания вагона небольшого туристического поезда в Ницце, сообщает телеканал France 3 со ссылкой на пожарно-спасательные службы. "Последний вагон небольшого туристического поезда в Ницце, особенно популярного среди туристов в городе в это время года, перевернулся на Английской набережной... По данным пожарно-спасательных служб, пострадали 11 человек", - сообщает телеканал в субботу.Отмечается, что три человека были госпитализированы. О причинах аварии не сообщается, но телеканал уточняет, что первые признаки не указывают на столкновение с другим транспортным средством.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ницца, франция, в мире
В Ницце опрокинулся вагон туристического поезда, есть пострадавшие
France 3: при опрокидывании вагона туристического поезда в Ницце пострадали 11 человек