https://ria.ru/20230805/poezd-1888390808.html

В Ницце опрокинулся вагон туристического поезда, есть пострадавшие

В Ницце опрокинулся вагон туристического поезда, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.08.2023

В Ницце опрокинулся вагон туристического поезда, есть пострадавшие

Одиннадцать человек пострадали в результате опрокидывания вагона небольшого туристического поезда в Ницце, сообщает телеканал France 3 со ссылкой на... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T20:25

2023-08-05T20:25

2023-08-05T20:25

ницца

франция

в мире

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ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в результате опрокидывания вагона небольшого туристического поезда в Ницце, сообщает телеканал France 3 со ссылкой на пожарно-спасательные службы. "Последний вагон небольшого туристического поезда в Ницце, особенно популярного среди туристов в городе в это время года, перевернулся на Английской набережной... По данным пожарно-спасательных служб, пострадали 11 человек", - сообщает телеканал в субботу.Отмечается, что три человека были госпитализированы. О причинах аварии не сообщается, но телеканал уточняет, что первые признаки не указывают на столкновение с другим транспортным средством.

https://ria.ru/20230621/proisshestvie-1879668676.html

ницца

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ницца, франция, в мире