https://ria.ru/20230805/podderzhka-1888347433.html

ЕС готов оказать Словении поддержку в связи с наводнениями, заявили в ЕК

ЕС готов оказать Словении поддержку в связи с наводнениями, заявили в ЕК - РИА Новости, 05.08.2023

ЕС готов оказать Словении поддержку в связи с наводнениями, заявили в ЕК

Евросоюз готов оказать Словении необходимую поддержку в связи с наводнениями, вызванными сильными ливнями в стране, заявила в субботу глава Еврокомиссии Урсула... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T14:15

2023-08-05T14:15

2023-08-05T14:15

в мире

словения

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850927398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_47c79091f0840f0b05bd0cfb5d1617e8.jpg

БРЮССЕЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Евросоюз готов оказать Словении необходимую поддержку в связи с наводнениями, вызванными сильными ливнями в стране, заявила в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "ЕС находится на стороне народа Словении. Мы соберем поддержку по мере необходимости", - написала она на своей страничке в соцсети X (бывшая Twitter). Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич уже находится в Любляне и ведёт обсуждения с правительством Словении, добавила фон дер Ляйен. Накануне стало известно, что как минимум три человека погибли в Словении в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями в пятницу. По данным государственного управления метеорологии, местами выпало до 200 миллиметров осадков. Особенно сильно пострадал район Целе – третьего по величине города страны. В управлении гражданской обороны Словении заявили, что часть районов страны полностью отрезана от транспортного сообщения, связь с ними затруднена.

https://ria.ru/20230804/navodnenie-1888284059.html

https://ria.ru/20230723/navodnenie-1885801991.html

словения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словения, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, twitter