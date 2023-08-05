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ЕС готов оказать Словении поддержку в связи с наводнениями, заявили в ЕК - РИА Новости, 05.08.2023
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14:15 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/podderzhka-1888347433.html
ЕС готов оказать Словении поддержку в связи с наводнениями, заявили в ЕК
ЕС готов оказать Словении поддержку в связи с наводнениями, заявили в ЕК - РИА Новости, 05.08.2023
ЕС готов оказать Словении поддержку в связи с наводнениями, заявили в ЕК
Евросоюз готов оказать Словении необходимую поддержку в связи с наводнениями, вызванными сильными ливнями в стране, заявила в субботу глава Еврокомиссии Урсула... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T14:15
2023-08-05T14:15
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БРЮССЕЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Евросоюз готов оказать Словении необходимую поддержку в связи с наводнениями, вызванными сильными ливнями в стране, заявила в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "ЕС находится на стороне народа Словении. Мы соберем поддержку по мере необходимости", - написала она на своей страничке в соцсети X (бывшая Twitter). Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич уже находится в Любляне и ведёт обсуждения с правительством Словении, добавила фон дер Ляйен. Накануне стало известно, что как минимум три человека погибли в Словении в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями в пятницу. По данным государственного управления метеорологии, местами выпало до 200 миллиметров осадков. Особенно сильно пострадал район Целе – третьего по величине города страны. В управлении гражданской обороны Словении заявили, что часть районов страны полностью отрезана от транспортного сообщения, связь с ними затруднена.
https://ria.ru/20230804/navodnenie-1888284059.html
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в мире, словения, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, twitter
В мире, Словения, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Twitter
ЕС готов оказать Словении поддержку в связи с наводнениями, заявили в ЕК

Фон дер Ляйен: ЕС готов оказать Словении необходимую поддержку в связи с наводнениями

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Евросоюз готов оказать Словении необходимую поддержку в связи с наводнениями, вызванными сильными ливнями в стране, заявила в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«
"ЕС находится на стороне народа Словении. Мы соберем поддержку по мере необходимости", - написала она на своей страничке в соцсети X (бывшая Twitter).
Озеро в Словении - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Три человека погибли в Словении из-за наводнений и оползней
4 августа, 20:47
Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич уже находится в Любляне и ведёт обсуждения с правительством Словении, добавила фон дер Ляйен.
Накануне стало известно, что как минимум три человека погибли в Словении в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями в пятницу. По данным государственного управления метеорологии, местами выпало до 200 миллиметров осадков. Особенно сильно пострадал район Целе – третьего по величине города страны.
В управлении гражданской обороны Словении заявили, что часть районов страны полностью отрезана от транспортного сообщения, связь с ними затруднена.
Последствия наводнения в провинции Газни, Афганистан - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
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23 июля, 15:00
 
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