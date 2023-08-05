https://ria.ru/20230805/podderzhka-1888347433.html
ЕС готов оказать Словении поддержку в связи с наводнениями, заявили в ЕК
ЕС готов оказать Словении поддержку в связи с наводнениями, заявили в ЕК - РИА Новости, 05.08.2023
ЕС готов оказать Словении поддержку в связи с наводнениями, заявили в ЕК
Евросоюз готов оказать Словении необходимую поддержку в связи с наводнениями, вызванными сильными ливнями в стране, заявила в субботу глава Еврокомиссии Урсула... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T14:15
2023-08-05T14:15
2023-08-05T14:15
в мире
словения
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850927398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_47c79091f0840f0b05bd0cfb5d1617e8.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Евросоюз готов оказать Словении необходимую поддержку в связи с наводнениями, вызванными сильными ливнями в стране, заявила в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "ЕС находится на стороне народа Словении. Мы соберем поддержку по мере необходимости", - написала она на своей страничке в соцсети X (бывшая Twitter). Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич уже находится в Любляне и ведёт обсуждения с правительством Словении, добавила фон дер Ляйен. Накануне стало известно, что как минимум три человека погибли в Словении в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями в пятницу. По данным государственного управления метеорологии, местами выпало до 200 миллиметров осадков. Особенно сильно пострадал район Целе – третьего по величине города страны. В управлении гражданской обороны Словении заявили, что часть районов страны полностью отрезана от транспортного сообщения, связь с ними затруднена.
https://ria.ru/20230804/navodnenie-1888284059.html
https://ria.ru/20230723/navodnenie-1885801991.html
словения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850927398_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_fa62d88fcfa2482310f8efb74ac0c1f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словения, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, twitter
В мире, Словения, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Twitter
ЕС готов оказать Словении поддержку в связи с наводнениями, заявили в ЕК
Фон дер Ляйен: ЕС готов оказать Словении необходимую поддержку в связи с наводнениями