https://ria.ru/20230805/plennyy-1888306846.html

Украинский военный рассказал, как бегал от мобилизации

Украинский военный рассказал, как бегал от мобилизации - РИА Новости, 05.08.2023

Украинский военный рассказал, как бегал от мобилизации

Попавший в плен украинский военный Иван Ковальчук полгода бегал от мобилизации, так как не желал воевать за украинских депутатов и олигархов, рассказал сам он в РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T05:39

2023-08-05T05:39

2023-08-05T05:50

специальная военная операция на украине

ровненская область

киев

донбасс

в мире

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Попавший в плен украинский военный Иван Ковальчук полгода бегал от мобилизации, так как не желал воевать за украинских депутатов и олигархов, рассказал сам он в беседе с РИА Новости.Пленный родом из Ровненской области, он работал в Киеве на строительстве гипермаркета "Эпицентр" и жил в хостеле."В хостел приходили. Нам хозяйка позвонила и сказала: в хостел пришли", — вспоминает Иван.Скрываться от сотрудников военкомата приходилось на объекте, который он строил. Впрочем, и туда приходили "охотники за живым товаром", и тогда нежелающие идти воевать часами прятались в закоулках стройки. Несколько раз он там даже ночевал, чтобы не попасть в засаду в хостеле."Весь "Эпицентр" прятался, кто призывного возраста", — вспоминает собеседник агентства. Потом из Киева Иван уехал в родную Ровненскую область и скрывался там от военкомата в селе, но летом прошлого года все-таки получил повестку — его остановили на блокпосту по дороге на рынок. В армии он попал в 137-й батальон морской пехоты, в 35-ю особую штурмовую бригаду, служил стрелком. В начале июля их перебросили в Донбасс участвовать в контрнаступлении.По его словам, даже в западных регионах Украины идти воевать никто не хочет. Да и некому — в армию забирают уже инвалидов и мужчин по 59 лет."А за кого воевать? За этих депутатов, которые обворовывают народ? Они отдыхают, они покупают себе Bugatti. За одесского военкома, который за два месяца купил себе новый Gelendwagen и дом в Майями? Как мясо считают нас, не считают за людей", — возмущается Ковальчук.Поэтому, по его словам, как только он попал на передовую — в район села Старомайорское, где продолжаются ожесточенные бои, — предпочел сдаться в плен. Теперь он мечтает только об одном — вернуться домой и подарить 11-летнему сыну Матвею новый телефон, который давно обещал.

https://ria.ru/20230804/dezertiry-1888103126.html

https://ria.ru/20230803/vsu-1888078093.html

ровненская область

киев

донбасс

украина

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ровненская область, киев, донбасс, в мире, украина, вооруженные силы украины