https://ria.ru/20230805/plennyy-1888306846.html
Украинский военный рассказал, как бегал от мобилизации
Украинский военный рассказал, как бегал от мобилизации - РИА Новости, 05.08.2023
Украинский военный рассказал, как бегал от мобилизации
Попавший в плен украинский военный Иван Ковальчук полгода бегал от мобилизации, так как не желал воевать за украинских депутатов и олигархов, рассказал сам он в РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T05:39
2023-08-05T05:39
2023-08-05T05:50
специальная военная операция на украине
ровненская область
киев
донбасс
в мире
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Попавший в плен украинский военный Иван Ковальчук полгода бегал от мобилизации, так как не желал воевать за украинских депутатов и олигархов, рассказал сам он в беседе с РИА Новости.Пленный родом из Ровненской области, он работал в Киеве на строительстве гипермаркета "Эпицентр" и жил в хостеле."В хостел приходили. Нам хозяйка позвонила и сказала: в хостел пришли", — вспоминает Иван.Скрываться от сотрудников военкомата приходилось на объекте, который он строил. Впрочем, и туда приходили "охотники за живым товаром", и тогда нежелающие идти воевать часами прятались в закоулках стройки. Несколько раз он там даже ночевал, чтобы не попасть в засаду в хостеле."Весь "Эпицентр" прятался, кто призывного возраста", — вспоминает собеседник агентства. Потом из Киева Иван уехал в родную Ровненскую область и скрывался там от военкомата в селе, но летом прошлого года все-таки получил повестку — его остановили на блокпосту по дороге на рынок. В армии он попал в 137-й батальон морской пехоты, в 35-ю особую штурмовую бригаду, служил стрелком. В начале июля их перебросили в Донбасс участвовать в контрнаступлении.По его словам, даже в западных регионах Украины идти воевать никто не хочет. Да и некому — в армию забирают уже инвалидов и мужчин по 59 лет."А за кого воевать? За этих депутатов, которые обворовывают народ? Они отдыхают, они покупают себе Bugatti. За одесского военкома, который за два месяца купил себе новый Gelendwagen и дом в Майями? Как мясо считают нас, не считают за людей", — возмущается Ковальчук.Поэтому, по его словам, как только он попал на передовую — в район села Старомайорское, где продолжаются ожесточенные бои, — предпочел сдаться в плен. Теперь он мечтает только об одном — вернуться домой и подарить 11-летнему сыну Матвею новый телефон, который давно обещал.
https://ria.ru/20230804/dezertiry-1888103126.html
https://ria.ru/20230803/vsu-1888078093.html
ровненская область
киев
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ровненская область, киев, донбасс, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ровненская область, Киев, Донбасс, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский военный рассказал, как бегал от мобилизации
Украинский военный рассказал, как бегал от принудительной мобилизации и попал в плен
ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Попавший в плен украинский военный Иван Ковальчук полгода бегал от мобилизации, так как не желал воевать за украинских депутатов и олигархов, рассказал сам он в беседе с РИА Новости.
Пленный родом из Ровненской области
, он работал в Киеве
на строительстве гипермаркета "Эпицентр" и жил в хостеле.
"В хостел приходили. Нам хозяйка позвонила и сказала: в хостел пришли", — вспоминает Иван.
Скрываться от сотрудников военкомата приходилось на объекте, который он строил. Впрочем, и туда приходили "охотники за живым товаром", и тогда нежелающие идти воевать часами прятались в закоулках стройки. Несколько раз он там даже ночевал, чтобы не попасть в засаду в хостеле.
"Весь "Эпицентр" прятался, кто призывного возраста", — вспоминает собеседник агентства.
Потом из Киева Иван уехал в родную Ровненскую область и скрывался там от военкомата в селе, но летом прошлого года все-таки получил повестку — его остановили на блокпосту по дороге на рынок.
В армии он попал в 137-й батальон морской пехоты, в 35-ю особую штурмовую бригаду, служил стрелком. В начале июля их перебросили в Донбасс
участвовать в контрнаступлении.
В ЛНР рассказали о безуспешной попытке дезертиров из ВСУ оставить позиции
По его словам, даже в западных регионах Украины
идти воевать никто не хочет. Да и некому — в армию забирают уже инвалидов и мужчин по 59 лет.
«
"А за кого воевать? За этих депутатов, которые обворовывают народ? Они отдыхают, они покупают себе Bugatti. За одесского военкома, который за два месяца купил себе новый Gelendwagen и дом в Майями? Как мясо считают нас, не считают за людей", — возмущается Ковальчук.
Поэтому, по его словам, как только он попал на передовую — в район села Старомайорское
, где продолжаются ожесточенные бои, — предпочел сдаться в плен.
Теперь он мечтает только об одном — вернуться домой и подарить 11-летнему сыну Матвею новый телефон, который давно обещал.
Американский полковник раскрыл ужасающую правду о потерях ВСУ